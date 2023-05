Ya estamos a solo un día de las elecciones del Consejo Constitucional, y este sábado 6 de mayo, a las 15:00 horas, se llevará a cabo la constitución de mesas receptoras de sufragio y la capacitación de los vocales de mesa.

¿Es obligatorio ir a la capacitación de los vocales de mesa?

Si fuiste designado vocal de mesa, debes presentarte en tu local de votación a la constitución de mesas. En el caso de que sea tu primera vez ejerciendo esta labor, tendrás que quedarte a la capacitación posterior obligatoriamente (Art. 55, Ley N° 18.700).

¿Para qué es la constitución de mesas receptoras?

La constitución de mesas receptoras tiene como objetivo elegir a través de votación entre los o las vocales, a las personas que desempeñarán los cargos de presidente/a, secretario/a y comisario/a, siempre y cuando asistan al menos tres vocales de mesa del total.

En el caso de que no se presenten los tres vocales, dicha mesa no podrá constituirse y, por ende, se levantará un acta en la que se dejará constancia de aquellos vocales que asistieron y los que no en el formulario “Nº 033-1 (‘Acta de no constitución de Mesa’)".

¿Cuánto pagan a los vocales de mesa?

El pago que recibirán las personas que ejerzan como vocales de mesa el día de las elecciones, corresponde a 2/3 de UF, es decir, algo más de $23.000 por acto eleccionario.

Quienes sean llamados por primera vez para esta labor y concurran a la respectiva capacitación, se les incrementará la bonificación en la suma de 0,22 UF, pudiendo recibir sobre $30.000 aproximadamente.

Cabe aclarar que el dinero a recibir no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal, por lo que no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuentos.

¿Puedo ser vocal de mesa voluntario?

Si quieres ser vocal de mesa voluntario, deberás presentarte mañana 7 de mayo ante el delegado de tu local de votación, antes de que se constituyan las mesas y comiencen las votaciones.

Luego, el delegado procederá a designar los vocales que faltasen hasta completar solo el mínimo necesario para funcionar. Para ello, se preferirá a los electores que se ofrezcan voluntariamente, en el orden en que se presenten.