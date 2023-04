18 de abril del 2023. Esa es la fecha exacta en la cual la Cámara de Diputadas y Diputados podrá discutir un nuevo retiro de ahorros previsionales, tras el rechazo al quinto retiro ocurrido en abril del 2022 y ya existen dos proyectos que esperan entrar a debate: uno de ellos y al igual que todos los tramitados, presentado por Pamela Jiles (PH) y otro, por Eduardo Durán (RN).

La parlamentaria del Partido Humanista comentó que ya comenzó la “cuenta regresiva” para que el próximo martes 18 de abril se pueda poner en tabla la idea del sexto retiro de los fondos de pensiones.

Respecto a aquello, la autodenominada ‘abuela’ señaló que el proyecto sería puesto inmediatamente en discusión, aquello lo habría asegurado el diputado Raúl Leiva (PS), quien preside la Comisión de Constitución en la Cámara y, "como es una persona honorable, espero cumpla su promesa", enfatizó Jiles.

La iniciativa es apoyada principalmente por el Partido de la Gente (PDG) y contaría con el respaldo de varios sectores políticos, incluso dentro del oficialismo, pese a que el Gobierno se ha negado tajantemente a la posibilidad que pueda existir un nuevo retiro de fondos de pensiones.

Otra de las iniciativas es la que propondrá el diputado Eduardo Durán (RN) el mismo 18 de abril. Con dicho proyecto buscará que se pueda efectuar un retiro de las cuentas individuales de ahorros de las AFP, pero con un tope máximo de $1 millón.

"Aunque el Gobierno no está de acuerdo, yo lo hago con la convicción que será de ayuda para la clase media y que además no provocaría efectos inflacionarios, como sí ocurriría con retiros mayores", señaló, agregando que "creo que hoy la gente de medianos ingresos no está recibiendo ningún tipo de ayuda".