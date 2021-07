Primarias Presidenciales | ¿Cómo puedo ser vocal de mesa voluntario?

Los comicios para defefinir a quienes serán candidatos presidenciales en noviembre próximo, las mesas se componen desde las 8:00 am y recibián a los votantes hasta las 18:00 hrs.

Los candidatos que se presentan en las papeletas, son de dos conglomerados por sector del oficialismo con Chile Vamos está representado por Ignacio Briones (Evopoli), Sebastián Sichel (independiente), Joaquín Lavín (UDI) y Mario Desbordes (RN).

Y por oposición Apruebo Dignidad, con Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS), candidatos que han presentado sus propuestas mediante debates presidenciales televisados.

En estas elecciones pueden votar todas las personas, independiente de si son militantes de un partido o no. Pero no podrán votar los que sean militantes de partidos que no participan en estas primarias, como es el caso de la DC, PS, PPD, PR, entre otros.

El Servel publicó hace algunas semanas el listado de vocales de mesa, quienes no pudieron excusarse en esta ocasión por ser los reemplazantes de la nómina anterior.

El pago para quienes cumplan este deber cívico es de 2/3 de UF es decir cerca de 20 mil pesos chilenos. Las personas que incumplan este deber cívico, según establece el artículo 151 de la Ley Nº 18.700 tendrán que pagar multas desde 2 a 8 U.T.M.

Primarias | ¿Cómo puedo ser vocal de mesa voluntario?

Pese a que las mesas se componen a las 8:00 am, no todas se han completado es por eso que los voluntarios para ser vocales de mesa pueden acercarse a su mesa correspondiente de votación y si no está completa podrán cumplir esta labor.