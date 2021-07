Primarias Presidenciales | ¿Cómo es la papeleta y cuál voto tengo que pedir?

Las elecciones primarias serán este domingo 18 de julio en todo el país, es por eso que el Servel mantiene habilitado el sitio Consulta.servel.cl donde podrás conocer si debes ser vocal de mesa, al igual que el resto de los datos electorales.

En estos comicios podrán votar todas las personas, sin importar si son o no militantes de algún partido político. Quienes no podrán votar son las personas que pertenezcan a conglomerados que no participen en primarias.

Por parte del oficialismo, en Chile Vamos se presenta Ignacio Briones (Evopoli), Sebastián Sichel (independiente), Joaquín Lavín (UDI) y Mario Desbordes (RN). Por la oposición, Apruebo Dignidad está representado por Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS).

Las elecciones primarias, tienen como objetivo definir a los candidatos que irán a las presidenciales representando a cada partido político, en esta ocasión y hasta el momento los representantes son de Chile Vamos y Apruebo dignidad.

A continuación, te contamos más detalles de estos comicios.



Servel | ¿Cómo es la papeleta y qué voto tengo que pedir?

La papeleta será diferente en cada caso, para quienes sean independientes es decir que no militen en ningún partido político, recibirán una cédula con ambos conglomerados Chile Vamos y Apruebo Dignidad en donde se debe marcar solo una preferencia.

Emeplo de papeleta para independientes (Foto: Servel)

En el caso que la persona milite en UDI, Evopoli, RN y PRI se le entregará una papeleta en donde están los cuatro candidatos de Chile Vamos, también se marca solo una opción de lo contrario el voto queda nulo.

Quiénes estén inscritos en el Partido Comunista, Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes y Federación Regionalista Verde Social, recibirán una papeleta en donde están escritos los candidatos de Apruebo Dignidad.

Ejemplo de papeleta chile Vamos (Foto: Servel)