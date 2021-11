Las Presidenciales se han tomado la agenda de cara a las elecciones 2021, pero también el proceso de este 21 de noviembre implica votaciones por senadores, diputados y consejeros regionales.

El Servel ya notificó a los vocales de mesa que deben acudir, así como los pagos y multas a las que se exponen quienes no hayan apelado y no vayan al proceso. Esta votación del domingo iniciará a las 8:00 am y terminará a las 18:00 horas.

Repecto a las elecciones parlamentarias, en el caso de los diputados se elegirá una cantidad distinta en cada distrito. La Región Metropolitana es una de las que tiene más candidatos, donde en el Distrito 13 se escogerán cinco.

Las comunas que comprenden este distrito son El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Ramón.



¿Quiénes son candidatos a Diputados en el Distrito 13 de la Región Metropolitana?



La lista de candidatos a diputados por el Distrito 13 de la Región Metropolitana es la siguiente:

Chile Podemos +

- Cristhian Moreira Barros (UDI)

- Luis Silva Irarrazaval (IND cupo UDI)

- Fabiola del Socorro Rodríguez Parada (UDI)

- Eduardo Durán Salinas (RN)

- Cristóbal Saavedra Alarcón (RN)

- Susana Salime Hiplan Esteffan (RN)



Partido de la Gente

- Frank Winston Grobier Mella

- Jeannette Ivonne Medel Quilodrán

- Ricardo Alberto Alegría Abarca

- Daniela Margarita Esmeralda Riquelme Pérez

- Tamara Alejandra Ramírez Ramírez

- Carlos Saul Valenzuela Villar



Partido de Trabajadores Revolucionarios

- Valeria Paz Yáñez Álvarez

- Kevin Andrés Bustamante Álamos

- Suely Cileidi Arancibia Benicio

- Cristóbal Eduardo Espinoza Tobar

- Anita Paz Jaramillo Gallardo

- Álvaro Andrés Pérez Jorquera







Nuevo Pacto Social

- Camila Bruna Faundes (PPD)

- Nicolás Emilio Freire Castello (IND cupo Liberal)

- Carolina Andrea Flores Marín (IND cupo Ciudadanos)

- Daniel Melo Contreras (PS)

- Lorenzo Bascuñán Hevia (DC)



Partido Ecologista Verde

- Irma Pérez Llanquín

- Walter Muñoz Gutiérrez

- Mariana Sandoval Llancafil

- Daniel Sánchez Huañaco

- Marcelo Olivares Figueroa

- Facundo Miro Tapia



Unión Patriótica

- Josué Albert Ormazabal Morales

- Churi Meira Marambio

- María Valentina Cofré Reyes







Dignidad Ahora

- Verónica Molina Retamal

- Julio Oliva García

- Miguel Andrés Villanueva Garrido

- Nicolás Martínez Benimelis

- Leonel Rubén Jaramillo Coumerme

- Juan Eduardo Baeza Carrasco

Apruebo Dignidad

- Gael Fernanda Yeomans Araya (CS)

- Jaime Antonio Fuentes Purrán (CS)

- Antonio Ignacio Saavedra Gutiérrez (IND cupo Comunes)

- Luis Lobos Meza (PC)

- Lorena Pizarro Sierra (PC)

- Pilar Farfán Villagra (FRVS)



Independientes Unidos

- María Elena Balcazar Quinteros



Partido Progresista de Chile

- Jaime Antonio Galaz Guzmán