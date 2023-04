La encuesta de Pulso Ciudadano de abril reveló un importante e interesante dato de cara a las elecciones de consejeros constitucionales de este domingo 7 de mayo. Cabe destacar que se trata de una encuesta que evalúa el Proceso Constituyente, desempeño del Presidente y del Gobierno , entre otras métricas.

¿Cuánta gente irá a votar el 7 de mayo?

Bajo una muestra de 1.034 entrevistas, se reveló que un 76,4% de los encuestados aseguró estar muy seguro/seguro de que acudirá a votar durante este 7 de mayo en las elecciones del Consejo Constitucional.

No obstante un 13,8% dijo no estar seguro si irá a votar, mientras que un 9,9% se inclinó por la opción ‘Estoy seguro/muy seguro que no iré a votar’.

Cambiar la constitución

Por otra parte, un 49,1% de los encuestados dijo estar ‘Muy de acuerdo/de acuerdo’ con cambiar la actual Constitución, mientras que un 26,9% se inclinó por la opción ‘Ni de acuerdo ni en desacuerdo’, y finalmente aquellos que eligieron ‘Muy en desacuerdo / En desacuerdo’ fue solo del 24% del total.

Haz clic AQUÍ para conocer en detalles los datos de Pulso Ciudadano en otras materias.

¿Es obligatorio votar el 7 de mayo?

Sí, las elecciones del 7 de mayo serán de carácter obligatorias y no acudir a los establecimientos de votación como votantes ni vocales de mesa se arriesgan a estas importantes multas:

Si de acuerdo a la información del Servicio Electoral (Servel) fuiste designado vocal de mesa y durante este 7 de mayo no cumples con tu labor ni presentas las excusas válidas para evitar esta infracción, incurrirás en una infracción electoral que parte desde los 2 a 8 UTM, es decir, entre los $126.148 a $504.592 pesos. Por otra parte, en caso de no sufragar el 7 de mayo ni presentar las excusas correspondientes ante el Juzgado de Policía Local, te arriesgarás a una multa que comienza desde los 0,5 a 3 UTM o equivalente a $31 mil y $187 mil pesos.

Conoce tus datos electorales

Quedan pocos días para que comience el proceso electoral de consejeros constitucionales y es importante que conozcas desde ya todos tus datos electorales como tu local de votación, mesa, circunscripción electoral, si estás habilitado o habilitada para sufragar o si serás vocal de mesa en este nuevo proceso.