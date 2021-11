Es probable que tu local de votación no sea el mismo que en el proceso anterior, es por eso que te contamos aquí el detalle.

Elecciones Presidenciales Chile | ¿Dónde me toca votar? Consulta AQUÍ en el Servel con tu RUT

Este domingo 21 de noviembre se realizan las elecciones presidenciales en Chile, proceso en donde además se elige el cargo de Diputado, Consejero Regional y Senador.

Este último solo se realiza en las regiones del país que tengan número par, es decir en Antofagasta, Coquimbo, O'Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Metropolitana, Magallanes y la Antártica.

Se tomarán todas las medidas sanitarias, al igual que los comicios anteriores que se han realizado en pandemia, es decir manteniendo el distanciamiento social, uso constante de alcohol gel y de mascarillas cubriendo nariz boca y mentón.

Recordemos que en Chile actualmente el voto no es obligatorio, ya que rige la Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario desde el año 2012, es decir que si alguien no emite su voto no necesita excusarse y tampoco se expone a multas.

El Servicio Electoral anunció que se permitirá votar con el carnet y pasaporte vencido, si el documento expiró desde el 1 de octubre de 2019 en adelante.

A continuación, te contamos más detalles de la medida.



Consulta AQUÍ tu local de votación para este domingo

El Servel habilitó el sitio web Consulta.servel.cl en donde debes ingresar con tu RUT sin puntos pero con guión, para poder ver todos tus datos electorales entre los que se encuentran el local de votación y la dirección correspondiente, mesa escrutadora, si estas o no habilitado para sufragar, entre otros.