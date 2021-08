Cada vez se ve menos consenso en la pertinencia del cuarto retiro y este martes el diputado Leonidas Romero (RN) confirmó su voto en contra de la medida pese a consecuencias políticas y contracampañas en su camino a la reelección.

Al respecto, el parlamentario señaló tener certezas de las contracampañas. “No me cabe duda que aquí se está tratando de movilizar a la gente para que vote en contra de quienes vamos a rechazar el cuarto retiro”.

“Mi consciencia me dice que debo rechazar este cuarto retiro y así tenga un costo político, la gente no vote por mí y me tenga que ir para la casa. Prefiero irme para mi casa tranquilo y no con un cargo de consciencia de que hice algo irregular”, agregó el RN.

Eso sí, sostuvo que su voto está condicionado a los montos del retiro: si es del 10%, votará en contra, sin embargo, si es de la totalidad de los ahorros previsionales, estará a favor, por si la oposición llega al gobierno.

"No estoy por apoyar un cuarto o más retiros, pero sí para un retiro del 100%. En la eventualidad de que llegue a gobernar alguien de izquierda, estaría dispuesto para ello", concluyó.