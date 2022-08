Quedan pocos días para celebrar a los más pequeños del hogar en el Día del Niño, un día especialmente para ellos.

La UNICEF celebra todos los días 20 de noviembre el “Día Universal del Niño”, ya que fue la fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en el año 1959. Sin embargo, en Chile se celebra el tercer miércoles de octubre, de acuerdo al Decreto 1110 de 1976.

Durante este día, el comercio se prepara para entregar una gama de ofertas para regalar a los niños y niñas del país. Descuentos, panoramas y también los cines se preparan para ofrecer lo mejor que tienen para tener felices a los niños y niñas en su día.

Por otra parte, la tecnología avanza y pareciera ser que los más pequeños se adaptan al instante a ella. Desde teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos inalámbricos, las compañías tecnológicas también se preparan para lanzar sus ofertas para los pequeños tecnológicos y nuevas generaciones.

Sin embargo, queda la duda de hasta que edad hay que regalar durante este Día del Niño. ¿Hay que dar regalos a quienes pasan cierta edad? A continuación, te respondemos la pregunta.

¿Hasta qué edad se celebra el Día del Niño y hay que dar regalos?

La licenciada en psicopedagogía y orientadora familiar, Elvira Giménez de Abad, explicó al medio informativo La Nación, que no se debe confundir el fin de la etapa de la niñez con el hecho de seguir o no recibiendo regalos en estas fechas: "La niñez finaliza con el advenimiento de la adolescencia, que varía entre los 12 y los 18 años. De todas maneras, si hablamos del regalo del Día del Niño, hay padres que siguen haciendo pequeños obsequios a sus jóvenes hijos y esto no quiere decir que sigan siendo niños o los traten como tales. El ser niño tiene que ver más con actitudes, capacidades y tipos de juegos que con los regalos."

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera niño o niña a los jóvenes hasta los 18 años: “Marcar estos límites de edad para categorizar las distintas etapas de la vida es de suma importancia para saber a qué grupo de individuos nos estamos dirigiendo y por quienes se levanta la voz”. Señala la organización.

Por lo tanto, varios especialistas coinciden en que no hay nada de malo con seguir la tradición de regalar, aún cuando se superó esta brecha de edad. Todo dependerá de cada padre y madre.

El Día del Niño se celebrará este domingo 7 de agosto en Chile