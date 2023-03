Quedan pocos meses para que se lleve una de las celebraciones más importantes en nuestro país y del mundo, el Día de la Madre. Durante este día es común regalonearlas y dedicarles un día exclusivo a las madres de todo el país.

¿Cuándo es el Día de la Madre?

El Día de la Madre se llevará a cabo en nuestro país durante el domingo 14 de mayo. Por lo tanto, restan solo 56 días para que nos toque celebrarles su día.

¿Cuál es el origen de este día?

El Día de la Madre se remonta al año 2.100 a.C., en el Antiguo Egipto cuando se comenzó a adorar a la dios Isis y dicha celebración se consolidaría en la época de la Antigua Grecia, con aquella celebración a Rea, madre el Olimpo.

La religión cristiana, por su parte, dedica el mes de mayo a la Virgen María, por ende, se dedicó celebrar esta festividad cada segundo domingo de dicho mes.

La celebración llegaría a los Estados Unidos impulsado por Julia Ward Home y Anna Reves Jarvis, y no sería hasta 1914, cuando el presidente de le época, Wilson Woodrow, estableciera el segundo domingo de mayo como celebración oficial para conmemorar el fallecimiento de Anna Reves en tierras norteamericanas.

¿Cuáles son los próximos festivos que se vienen?

Feriado Viernes Santo : Viernes 7 de abril.

: Viernes 7 de abril. Feriado Día Nacional del Trabajo : Lunes 1 de mayo.

: Lunes 1 de mayo. Día de la Madre : Domingo 14 de mayo.

: Domingo 14 de mayo. Feriado Día de las Glorias Navales : Domingo 21 de mayo.

: Domingo 21 de mayo. Día del Padre: Domingo 18 de junio.

¿Qué les puedo regalar en su día?

Esta no es una pregunta fácil, ya que cada persona es un mundo y no todas las personas tienen los mismos gustos, no obstante algo resulta ser muy eficaz durante este importante día es entregarles algo que las haga sentir especiales.

Llevarlas a un lindo restaurant, regalarles un viaje, o un delicioso chocolate puede funcionar para demostrarle tu amor y dedicación a tu madre o a alguna madre que conozcas como tu pareja, amiga, hermana, abuela, etc.