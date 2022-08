La Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) es un apoyo complementario para los jóvenes que se encuentran cursando su educación superior.

Esta ayuda es entregada mediante una tarjeta electrónica de canje, que cuenta con un monto de $37.000 pesos mensuales y puede ser utilizada en locales en convenio especializados en la venta de productos alimenticios y supermercados.

La entrega de esta beca se hace a través del Ministerio de Educación (Mineduc) a aquellos estudiantes que se encuentren categorizados entre el 1ro y 6to decil de ingreso o a partir del 2019 aquellos estudiantes que se encuentren usando Créditos y Beneficios de Arancel administrados por el Mineduc y la Comisión Ingresa.

También la recibirán aquellos estudiantes de primer año y cursos superiores que cuenten con gratuidad.

¿Cuándo vence el saldo mensual y hasta cuándo puedo usarlo?

La Junaeb se carga mensualmente los primeros días del mes con los $37.000 pesos, en caso de que no uses el monto completo mensual este vencerá el día 5 del mes siguiente y se perderá, ya que el dinero de la tarjeta no es acumulable mensualmente. Este mes, por ejemplo, el saldo de tu tarjeta que no uses vencerá el viernes 5 de agosto.

Si quieres conocer el saldo de tu tarjeta Sodexo Junaeb puedes hacerlo AQUÍ e ingresar con tu RUT y clave.

Si tu tarjeta pertenece a Edenred puedes revisar el saldo AQUÍ y deberás ingresar tu RUT y clave.