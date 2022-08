El Permiso de Circulación es un impuesto que permite que automóviles, camionetas, motos y otros vehículos puedan circular por las calles del país en forma legal.

Este permiso solo lo pueden sacar aquellas personas que no tengan registros de multas no pagadas o si no se encuentran en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI).

El pago se hace todos los años entre el mes de febrero y marzo. Sin embargo, también está la opción de dividirlo en dos pagos.

Si el dueño no paga el permiso, el vehículo puede ser retirado de circulación. Además, al renovar la patente se aplicará una multa del 1,5% del valor respectivo del permiso.

El trámite para pagar el Permiso de Circulación se realiza en la Dirección de Tránsito de cada municipalidad con el Permiso de Circulación anterior, la Revisión Técnica al día y el padrón del vehículo.

El pago también se puede realizar en la página web de los municipios si cuentan con un portal habilitado.

A continuación, te contamos hasta cuándo hay plazo para pagar y el valor de la segunda cuota.

¿Cuándo se paga la segunda cuota del Permiso de Circulación?

Lo podrán pagar hasta el 31 de agosto de este año, los automóviles particulares, camionetas, motos, station wagons, furgones, carrozas fúnebres, ambulancias, automóviles de alquiler de lujo, de turismo o de servicios especiales.

¿Cómo saber de cuánto es?

El monto de la segunda cuota corresponderá al 50% del total del Permiso de Circulación y el monto exacto depende tanto de la tasación fiscal como del costo del permiso definido previamente por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Todos los años el SII hace una tasación oficial de los automóviles, para determinar el valor de cada permiso. Para consultar la tasación fiscal puedes ingresar AQUÍ.