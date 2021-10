El Plan Paso a Paso sigue actualizándose todas las semanas. Todo esto en base a la movilización, actividades y también aforos determinados ya sea en hogares o reuniones en eventos.

Comenzando el mes de octubre se eliminó la cuarentena y el toque de queda, debido a la mejoría en la situación del Covid-19 y el término del Estado de Excepción. Recientemente, se informó que desde el 1 de noviembre ya no se solicitará el Pasaporte Sanitario C19 para viajes interregionales.

A su vez, también comenzará a pedirse el Pase de Movilidad a mayores de 12 años y habrá restricciones en transporte público interurbano como buses y aviones. En cuanto a las nuevas etapas comunales, estas ahora son Fase 1 de Restricción, Fase 2 de Transición, Fase 3 de Preparación, Fase 4 de Apertura Inicial y Fase 5 de Apertura Avanzada. A continuación te contamos el detalle de aforos en estas.



¿Cuáles son los aforos en el Plan Paso a Paso?

Los aforos están determinados según el Pase de Movilidad y serán los siguientes en las distintas fases comunales:

Fase 1 de Restricción

Reuniones en residencias particulares



Máximo 5 personas.

Actividades sin interacción entre asistentes

Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos. Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Lugar abierto : 20% del aforo total definido. Máximo 50 personas con Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado : prohibidos (sólo excepciones: funerales y cultos religiosos). Prohibido el consumo de alimentos.

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad. Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Lugar abierto : 25 o 50 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado : prohibidos (sólo excepciones: funerales y cultos religiosos). Prohibido el consumo de alimentos.

Actividades con interacción entre asistentes

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 10 m2, sólo en espacios abiertos, y con máximo 10 personas, solo con Pase de Movilidad. Prohibidas en residencias particulares.



Fase 2 de Transición

Reuniones en residencias particulares

Máximo 5 personas y un máximo de 10 si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre asistentes

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Lugar abierto: 30% del aforo total definido. Máximo 100 personas, con Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado: 20% del aforo total definido. Máximo 50 personas, con Pase de Movilidad.



Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Lugar abierto: 50 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado: 25 o 50 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades con interacción entre asistentes

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 10 m2, sólo en espacios abiertos, y con máximo de 20 personas, solo con Pase de Movilidad. Prohibidas en residencias particulares.





Fase 3 de Preparación

Reuniones en residencias particulares

Máximo 10 personas. Pueden ser 25 si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre asistentes

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Lugar abierto : 60% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 40% de aforo.

- Lugar cerrado : 50% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 30% de aforo.

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Lugar abierto : 200 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado : 100 o 500 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades con interacción entre asistentes

- Lugar abierto : 100 o 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado : 25 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad. Prohibidas en residencias particulares.

Fase 4 de Apertura Inicial

Reuniones en residencias particulares

Máximo 20 personas. Pueden ser 50 si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre asistentes

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Lugar abierto : 70% del aforo total definido, con Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado : 60% del aforo total definido, con Pase de Movilidad.

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Lugar abierto : 500 o 5.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado : 250 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades con interacción entre asistentes

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 4 m2, con máximos de:

- Lugar abierto: 250 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado: 100 o 250 personas si todas tienen Pase de Movilidad. Prohibidas en residencias particulares.

Fase 5 de Apertura Avanzada

Reuniones en residencias particulares

Máximo 20 personas. Sin restricción si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre asistentes

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas no hay restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en Apertura Inicial.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas, no habrá restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen carnet verde. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en Apertura Inicial.

Actividades con interacción entre asistentes

Sin restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en Apertura Inicial.