Entérate aquí del valor de la multa por no ir a votar el domingo 4 de septiembre.

Plebiscito obligatorio | ¿Cuáles son las multas si no voy a votar el 4 de septiembre?

Quedan solo 4 semanas para que llegue el domingo 4 de septiembre y se lleve a cabo la votación del Plebiscito de Salida.

En este sufragio, los ciudadanos deberán elegir entre las opciones del Apruebo y el Rechazo a la propuesta de la Nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional.

Esta votación es de carácter obligatorio para todos los chilenos y chilenas mayores de 18 años habilitados por el Servel para sufragar. Quienes se ausenten se arriesgan a multas.

Cabe destacar que la normativa electoral vigente no establece un periodo de excusas como tal para el Plebiscito de Salida, sin embargo, no existirán multas para aquellos que no puedan sufragar por los siguientes motivos:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse el día del Plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral.

Por algún otro impedimento grave, que sea debidamente comprobado ante el juez competente.

Si no se cumple con la obligación de ir a votar por alguno de los motivos nombrados anteriormente, se deberá acreditar la inasistencia ante el Juzgado de Policía Local cuando sea notificado posteriormente al Plebiscito. La notificación llegará al domicilio electoral que se encuentre registrado.

¿Cuáles son las multas si no voy a votar?

Según información oficial de ChileAtiende, la multa es de hasta 3 UTM ($176.316) para las personas que tengan inscrito su domicilio electoral en Chile y no voten.