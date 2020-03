Consejos para ahorrar energía trabajando en casa

Ahora que muchos están haciendo teletrabajo, ya sea por cuarentena obligatoria o voluntaria, el ahorro energético se hace vital, ya que se usará más luz, agua y gas de lo común.

Esto terminará afectando a las cuentas de servicios básicos, por lo que te entregamos algunas recomendaciones para que ahorres energía.

- Lo primero es que organices todo tu trabajo para hacerlo durante el día, y cuando termines procura apagar el computador.

- Durante el día, cuando no tengas que usar tu computador, por ejemplo en algún almuerzo o recreo, activa el modo hibernar o suspender para que no consuma de más.

- Otro punto a tomar en cuenta es que realices tu trabajo en alguna zona de tu hogar que tenga buena iluminación natural, para evitar encender luces más tiempo del que se necesite.

- Aprovecha de desenchufar o apagar todos aquellos artefactos que no uses, está comprobado que el consumo en stand by o consumo vampiro corresponde a un 9,2% del promedio total de una vivienda.

- Ventila tu hogar por lo menos durante 10 minutos en las mañana o en la tarde, con esto regularás la humedad o el sobrecalentamiento.

- Toma duchas cortas y evita cocinar porciones pequeñas, piensa más a largo plazo, es decir, cocina para más de una persona.

- Si tienes lavavajilla o lavadora de ropa, úsalas cuando las cargas estén completas.