Calendario Vacunación Covid-19 | ¿Cuándo me toca vacunarme con la dosis de refuerzo?

Fue en la jornada del 5 de agosto cuando el Presidente Sebastián Piñera anunció el comienzo del proceso de vacunación con la tercera dosis, para así reforzar el enfrentamiento contra la pandemia del Covid-19, el cual está presente desde marzo de 2020 en Chile.

De acuerdo al reporte diario del Ministerio de Salud, el país tiene la cifra más baja de casos desde abril del año anterior, ya que se reportaron 514 casos, manteniendo así una tasa activa de 5.778 personas contagiadas en el país. También, se comunicó que hubo 31 fallecidos en el último día.

El principal foco de la tercera dosis es detener variantes como la Delta, la cual reacciona de forma más fuerte en la gente. Se espera vacunar a cerca de 2 millones de personas de 55 o más años con dosis de refuerzo durante las primeras cuatro semanas del plan.

“Llamo encarecidamente a los rezagados a vacunarse lo antes posible, y no seguir poniendo en riesgo no solo su propia salud, sino también la salud de sus familiares, compañeros de trabajo y miembros de su comunidad. Después de todo, nadie estará verdaderamente a salvo, mientras no estemos todos a salvo", indicó el mandatario nacional.



¿Cuándo me toca vacunarme con la dosis de refuerzo?



De acuerdo a la información del Minsal, estos son los requisitos para el proceso de vacunación de esta semana.

-Si tienes 55 años o más y la fecha en la que recibiste tu 2da dosis de Sinovac fue entre el 1 y el 14 de marzo.



-Si tienes menos de 55 años y la fecha en la que recibiste tu 2da dosis de Sinovac es posterior al 14 de marzo debes esperar la publicación del siguiente calendario por parte del Minsal.

Revisa a continuación los calendarios de vacunación de la tercera dosis:



Foto: Minsal