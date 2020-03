Bolsonaro y el coronavirus: "Algunos van a morir, lo siento, así es la vida"

Indignación han causado en el mundo las declaraciones del Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre las muertes por Covid-19, restándoles importancia y pidiendo que su país vuelva a funcionar para que no se detenga la economía.

Bolsonaro además ha cuestionado las cifras de víctimas fatales, sobretodo en la ciudad de San Paulo, en la que han fallecido 68 personas y suman 1.233 contagiados.

“Es una cifra muy grande para Sao Paulo. No puede haber un juego de números para favorecer intereses políticos. No me creo esos números de Sao Paulo", expresó el Presidente brasileño en Band TV.

El mandatario no le ha dado total importancia a la pandemia que afecta al mundo entero y le ha dado más relevancia a la estabilidad económica del país, donde aseguró en esta entrevista “quien tenga un empleo, que vaya a trabajar”, ignorando totalmente las instrucciones para hacerle frente al coronavirus y la cuarentena establecida.

Pero las declaraciones que más han indignado es sobre la cantidad de muertos que lleva el Covid-19:

¿Van a morir algunos? Van a morir, lo siento. Esta es la vida, esta es la realidad. No podemos detener la fábrica de automóviles porque hay 60,000 muertes de tráfico al año, ¿verdad?”.

Por si fuera poco, Bolsonaro tampoco cree en las estadísticas en los demás países y hasta cuestionó los datos de Italia: “La mayoría de las muertes no tiene nada que ver con el coronavirus, nada que ver. Son personas que estaban en una región fría y todos con una media de edad de 80″.

En Brasil hasta el día de ayer se contaban 3.417 infectados y 92 fallecidos por el coronavirus.