Luego de rendir la Prueba de Transición Universitaria, los estudiantes durante este mes conocieron los resultados de los puntajes y posteriormente los resultados de las postulaciones a los establecimientos educacionales de Educación Superior adheridos al proceso de Admisión 2022.

El resultado del proceso de selección a las universidades se dió a conocer el pasado lunes 24 de enero a mediodía, por lo que el día 25 de enero se inició el primer proceso de matrícula.

Cada universidad es la encargada de informar las vacantes disponibles a través de su sitio web, además de definir los requisitos para matricularse. Por lo que si eres seleccionado debes confirmar tu matrícula dentro del plazo anunciado por la casa de estudios, para no quedar sin cupo, ya que si no confirmas tu matrícula la vacante quedará libre para ser ocupada por otro postulante y no tendrás derecho a reclamo.

A continuación en RedGol te comentamos hasta cuándo es el proceso de matrícula.

¿Hasta cuándo son las matrículas para la universidad?

El primer periodo de matrícula comenzó el martes 25 de enero para aquellos estudiantes que figuren en la lista de convocados. Este periodo se cierra el jueves 27 de enero.

El día viernes 28 de enero se dará inicio al segundo periodo de matrícula, para aquellos postulantes que quedaron en lista de espera, dependiendo de la disponibilidad de los cupos de cada carrera y cada universidad. El cierre del segundo periodo es el día jueves 3 de febrero.