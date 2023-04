Dentro de 14 días se cumplirá un año exacto desde que la Cámara de Diputadas y Diputados le bajó el pulgar al quinto retiro de los fondos de las AFP y desde ese día se podrán volver a discutir proyectos relativos a la materia.

Así, dos parlamentarios ya aseguraron que presentarán nuevos proyectos de ley sobre retiros de ahorros previsionales, los cuales, son más acotados que los ejecutados entre el 2020 y 2021.

Retiro de $1 millón

El diputado Eduardo Durán (RN) aseguró que, al cumplimiento de un año del rechazo al quinto retiro, presentará el mismo 18 de abril una propuesta que permitirá extraer hasta $1 millón de pesos de las AFP. La iniciativa permitiría que todas las personas que cuenten con saldo en sus cuentas de capitalización individual puedan efectuar el retiro.

"El 18 de abril voy a ingresar un proyecto de retiro de pensiones por 1 millón, y aunque el Gobierno no está de acuerdo, yo lo hago con la convicción que será de ayuda para la clase media y que además no provocaría efectos inflacionarios, como sí ocurriría con retiros mayores. Creo que hoy la gente de medianos ingresos no está recibiendo ningún tipo de ayuda", planteó.

Retiro para el pago de cuentas

Por su parte, el parlamentario PDG Rubén Oyarzo, anunció otro proyecto de retiro de ahorros previsionales, con el fin de utilizarlo para pagar deudas. "Esta iniciativa que como diputados del Partido de la Gente estamos preparando, contará con el respaldo de parlamentarios de distintos sectores políticos", indicó el diputado.

Gobierno se opone a retiros

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, nuevamente comentó el escenario de discusión de los retiros de ahorros previsionales y, una vez más, reiteró el rechazo por parte del ejecutivo. "La historia de los retiros sabemos cómo empiezan y no sabemos cómo terminan. A estas alturas sabemos cómo terminan impactando a la economía", explicó el ministro Marcel.

"Sabemos que estas cosas van evolucionando, que no hay varitas mágicas que le resuelvan los problemas a las personas. Uno quisiera que fuera así, pero desgraciadamente no es así, y claramente los retiros de fondo no lo son", agregó.