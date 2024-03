Nicolás Ferreyra fue clave para Unión La Calera en la victoria por 1-0 ante Everton que le dio el boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El espigado defensor central se deshizo de la débil marca de Álvaro Madrid en un tiro de esquina. Quedó tan cómodo que pudo definir con una especie de volea.

Corrían 83′ de partido cuando el exzaguero de San Marcos de Arica y Audax Italiano liquidó el partido a favor de los Cementeros. Provocó un festejo desaforado del DT, Manuel Fernández. También del arquero argentino Matías Ibáñez, quien celebró solo aquella conquista.

El Fosa anotó su primer gol con la camiseta calerana, que ante los Ruleteros lució uniforme blanco. “Fue un gran esfuerzo de todo el equipo. Era nuestro gran objetivo: llegar bien a este partido”, aseguró el argentino Franco Soldano luego de la victoria. Y esa conquista revivió el porqué del curioso apodo con el que bautizaron a Ferreyra en 2021.

Fue cuando militaba en Estudiantes de Río Cuarto. Su equipo se midió ante Sarmiento de Junín por el ascenso a la máxima categoría del fútbol en Argentina. Se jugaba el minuto 8 del segundo tiempo cuando ocurrió una situación insólita. De pronto, el marcador central desapareció de la imagen. “¿Dónde se fue? Al foso. No lo puedo creer. ¡Se fue al foso!”, describió el relator de TyC Sports, Julián Bricco.

“No lo puedo creer. Si algo le faltaba a esta final era esto”, añadió el narrador. Ferreyra se repuso rápidamente, aunque evidenció dolor en el hombro. Para colmo, su equipo perdió esa definición ante el Verdolaga. Aunque a él le bastó para ser uno de los puntos altos.

Nicolás Ferreyra marcó un gol que sirvió a Unión La Calera para dejar en el camino a Everton en la Copa Sudamericana. Muchos hinchas Cementeros reconocerán al “22” por eso. Y seguramente se enterarán del sobrenombre que le quedó al calvo zaguero de una caída peligrosa que afortunadamente quedó en el anecdotario.

“Por suerte estoy bien. La saqué barata. Me dijeron mis compañeros que había fierros ahí y caí en el único lugar donde podía caer, donde no había esos fierros. Agradezco que no fue más grave. La gente se sorprendió que pude seguir jugando, pero por la vorágine del partido no me di cuenta lo que había pasado“, le contó por esos días el marcador central a Perfil.

Eso sí, reveló el riesgo que tomó para seguir en el cotejo. “Me dolió todo el segundo tiempo, jugué mareado. Pero yo a los médicos les dije que estaba bien, no quería salir de la cancha. Tal vez se vea como una imprudencia, pero por la vorágine del partido no pensé”, afirmó Ferreyra.

Una acción que pudo ser una desgracia, pero afortunadamente todo terminó bien y fue una historia más para contar de su carrera. Por estos días, el Fosa debe cambiar el chip hacia el Campeonato Nacional 2024: en la cuarta jornada, Unión La Calera será local ante Cobreloa en el estadio Nicolás Chahuán Nazar. El duelo se disputará el 11 de marzo a contar de las 21:30 horas, según el horario de Chile continental.

