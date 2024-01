La Calera sigue con las sorpresas en el mercado: ficha un ex Boca y otro argentino chileno

Unión La Calera parece destinado a sorprender en el mercado de pases para afrontar la temporada 2024: además de tener acordado el arribo de un centrodelantero que jugó en Boca Juniors, la directiva de los Cementeros logró fichar a un volante argentino chileno.

Pero lo primero es el ariete que pasó por el cuadro Xeneize: su nombre es Franco Soldano, atacante de 29 años que pasó las últimas dos campañas en Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde no destacó particularmente por su poder de fuego: en 78 partidos allí, marcó cinco goles y regaló cuatro asistencias.

Así las cosas, Soldano llegará al club para ocupar el lugar de otro de los delanteros que se fue: Sebastián Lomónaco, quien regresó a Godoy Cruz, club dueño de su pase y primer rival de Colo Colo en la Copa Libertadores de América. Antes, Gabriel Hauche ocupó la vacante dejada por el uruguayo Agustín Rodríguez, quien emigró al Barcelona de Ecuador.

Pero no será la única incorporación que el cuadro de la V Región interior anunciará. También tendrá un nuevo jugador argentino chileno, como tantas veces ocurrió: Gabriel Arias, Erik Figueroa, Marcelo Larrondo, Pablo Heredia y Fernando Otárola son algunos de los que cumplen esa descripción.

Franco Soldano no llegará a Unión La Calera para apuntalar al equipo en este mercado. El ex Boca tendrá a un mediocampista de nacionalidad doble como compañero. Se trata de Matías Muñoz, quien se sumará desde All Boys de Argentina.

“Se irá a préstamo por un año. Tiene una opción de compra por el 70 por ciento del pase“, informó el cuadro albo, que le deseó éxito al jugador. Es mediocampista y además jugó en Ferro Carril Oeste, Tristán Suárez y Colegiales en el fútbol argentino.

Tiene abuela chilena nacida en Punta Arenas y era uno de los capitanes de All Boys. “Su ciudadanía chilena ya está en trámite”, apuntó el sitio Futchile Oficial, una eminencia en la búsqueda de futbolistas chilenos alrededor del mundo. Tuvo algunos sondeos de Deportes Copiapó, pero escogió la propuesta de Unión La Calera.

Así las cosas, son seis los extranjeros que tiene el cuadro cementero en su plantel: todos son argentinos. El portero Matías Ibáñez, el defensor Ezequiel Parnisari, el volante Augusto Max y Gabriel Hauche, además de Franco Soldano. Un caso que está por resolverse es el de Luciano Aued.

El ex jugador de Universidad Católica tiene la nacionalización en trámite y podría perfectamente comenzar el Campeonato Nacional sin ocupar una de las plazas extranjeras que permiten las bases. El tiempo dirá si la gestión tiene éxito, aunque en la interna calerana esperan que sí.

