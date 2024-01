El mercado de pases del fútbol chileno para la temporada 2024 sigue dejando varias sorpresas. Una de ellas se dio a conocer este martes, luego de confirmarse el arribo de Luciano Aued a Unión La Calera.

El mediocampista, con un glorioso paso por Universidad Católica años atrás, regresa a nuestro país con la camiseta de los Cementeros. Tras jugar en Unión de Santa Fe de Argentina la campaña anterior, ahora busca recuperar el protagonismo.

Este martes Unión La Calera hizo oficial la contratación de Luciano Aued como su primer refuerzo para el 2024. El elenco dirigido por Manuel Fernández tendrá entre sus grandes desafíos la Copa Sudamericana, a la que clasificó con lo justo.

Luciano Aued es pura ilusión en su regreso al fútbol chileno

Luciano Aued llegó este martes a Unión La Calera y ya trabaja en la pretemporada del club. El Luli aprovechó su arribo para dar sus primeras palabras como jugador de los Cementeros, dejando en claro que es pura ilusión para el 2024.

“Estoy muy bien, muy contento y feliz por esta nueva oportunidad. Con ganas de aprovecharla, de hacer algo lindo. Ya conozco del medio y demás así que la adaptación será rápida”, comenzó señalando.

Luciano Aued recalcó que Unión La Calera trabaja con todo para el 2024. “El proyecto que presentaron me sedujo. Me invitaron a ser parte de algo lindo, de aportar experiencia y dentro y fuera de la cancha. Es toda gente nueva, con un cuerpo técnico que tiene muchas ganas, con ideas lindas y claras. El club va en esa línea así que vengo a aportar lo mío para el que el equipo crezca”.

En esa misma línea, el Luli enfatizó que “los objetivos son claros, tratar de estar en puestos de copa. El club lo ha hecho este tiempo y es algo importante, que hay que mantener. Ojalá ir por más, estar entre los primeros y llegar a final de año con muchas chances de estar cerca del torneo”.

Por otro lado, el ex UC avisó a los hinchas que “lo que van a ver de mí es lo que he hecho en mi carrera: compromiso, sacrificio, tratar de jugar bien a la pelota, que se sientan representados por mí y el equipo. Y sobre todo que vean que trataremos de no defraudarlos”.

Finalmente Luciano Aued hizo un llamado a los fanáticos de Unión La Calera. “Que nos apoyen, que confíen. Nos irá muy bien, estamos todos convencidos de que tendremos un gran año. Que estén ahí, que nos exijan y se sientan representados”.

¿Cuáles fueron los números de Luciano Aued en 2023?

Luciano Aued disputó un total de 29 partidos oficiales con la camiseta de Unión de Santa Fe en la temporada 2023. En ellos marcó un gol, dio una asistencia y llegó a los 1.230 minutos en la cancha.

¿Cuándo vuelve el fútbol chileno?

El Campeonato Nacional 2024 todavía no tiene programación por parte de la ANFP. Sin embargo, el fútbol chileno regresa oficialmente el próximo 11 de febrero con la definición de la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo.

