En el mes de junio la Selección de Chile disputará tres duelos amistosos, los cuales servirán como ensayo para el inicio de las Eliminatorias de la Conmebol ante Uruguay en septiembre. Por este motivo, en Todos Somos Técnicos de TNT Sports debatieron sobre el encuentro ante la Celeste, donde Johnny Herrera y Marcelo Vega postularon a Matías Zaldivia y Luis Casanova para La Roja.

El debate de los panelistas comenzó más o menos así: ante las lesiones de jugadores como Paulo Díaz y Benjamín Kuscevic, más la poca continuidad de Francisco Sierralta, es que empezaron a especular si Gary Medel debe jugar en mediocampo o en defensa. Todo poniéndose en la situación que el duelo ante Uruguay fuera hoy.

En ese contexto, Tobi Vega candidateó al capitán de Universidad de Chile para acompañar a Guillemo Maripán: “¿No te gusta Casanova?”, tiró el mundialista en Francia 1998 a Manuel de Tezanos Pintos. “No yo no voy a hacer debutar un defensa que nunca ha jugado en la selección, por ningún motivo”, le respondió Manoel.

Nulo rodaje en La Roja

Claro que la discusión no quedó ahí, porque Vega volvió al ataque para sumar a otro defensa azul: “Si es por el momento ¡Zaldivia!”, remarcó, aunque de Tezanos regresó con el argumento de su nula participación en La Roja. Ahí fue cuando Tobi encontró un aliado, ya que Johnny Herrera respaldó su preferencia por Casanova, aunque le bajó el pulgar al argentino nacionalizado.

“Ha jugado bien (Zaldivia), pero yo pondría a Maripán por derecha y Casanova por izquierda, hoy. Casanova por izquierda”, indicó Samurái Azul. Sin embargo, esta vez fue Verónica Bianchi quien recordó el hecho de que el formado en O’Higgins ni siquiera ha sido convocado por Berizzo. “Pero a Casanova no lo llamó ni al microciclo”, replicó la periodista. “Johnny no podí poner a un jugador que no llamó el técnico, no vale”, complementó Manoel entre risas.

Herrera, fiel a su estilo, argumentó que la posibilidad de que Casanova pueda ser convocado pasa porque ninguno de los jugadores que viene jugando en Chile ha logrado ganarse la titularidad de forma incuestionable. “Antes de Casanova está Sierralta, Paulo Díaz, Lichnovsky, Kuscevic, Enzo Roco que juega en Europa”, detalló Daniel Arrieta, poniendo fin a la discusión.

Luis Casanova debutó en La Roja en el año 2010 con Marcelo Bielsa en el banco, en un duelo ante Israel en la previa al Mundial de Sudáfrica. Tras disputar otros cuatro amistosos con Claudio Borghi como DT entre 2011 y 2012, desapareció del mapa de la selección. Matías Zaldivia por su parte, se nacionalizó en 2021 y este 2023 fue convocado por primera vez a un microciclo. La defensa de la U es una de las menos batidas del Campeonato Nacional.

Revisa el momento del debate a partir del minuto 20:20