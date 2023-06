Luego de casi un mes en Juan Pinto Durán, Matías Zaldivia volvió a la U, pero no de la mejor forma. Los azules fueron derrotados por O’Higgins en penales y se despidieron de Copa Chile, complicando así sus chances de clasificar a Copa Libertadores en 2024.

Pese al poco descanso, Zaldivia fue titular, al igual que Cristóbal Campos, que también vino desde La Roja, mientras que Lucas Assadi ingresó en el complemento, aunque no pudo descollar. Ya con la eliminación a cuestas, el defensa reflexionó sobre su paso por Chile y lo que significó en su carrera.

“Cuando fue el primer llamado fue totalmente inesperado, pero una vez que llegué, sabía que venían los tres amistosos, así que traté de hacer todo lo posible para demostrar que estaba en nivel y después cuando llegó el llamado a la adulta fue muy emocionante”, destacó en conferencia de prensa.

“Que llegue a estas alturas de mi carrera era medio inesperado para mi y para todos, pero fue especial. La noche del debut estuvo mi familia, mis papás, mis hermanos, mi señora, fue una victoria para todos”, agregó.

Pero no todo fue alegría para el defensa, ya que según trascendidos, el defensor no salió de la mejor forma de la concentración, ya que varios medios hicieron eco de una supuesta discusión con Eduardo Berizzo, la cual habría terminado con Zaldivia cortado de La Roja. Algo que descartó tajantemente.

“Me dolió mucho la noticia, porque estaba opacando un momento de mi carrera que para mi es maravilloso”, comenzó señalando de entrada.

“Nunca pasó nada del estilo, pero me alarma un poquito y me molesta son los medios que levantan la noticia sin averiguar un poco, porque era cuestión de preguntarme a mi, de preguntarle a cualquiera de la Selección y se terminaba el tema”, agregó.

“Se siguió agrandando algo que es mentira, que ya pasó con Darío Osorio, con gente que hace eco de eso y me hasta gracia cómo formaron la historia. Eso sí, no va a opacar nada el mes que estuve con la Selección, primero en la Sub 23 y luego con la mayor. Mi debut. Fue todo para bien y una experiencia hermosa”, destacó.