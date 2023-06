La Selección Chilena se prepara para enfrentarse a República Dominicana en el segundo partido de la Fecha FIFA, el primero además donde Eduardo Berizzo tendrá disponible a todo el plantel convocado. La Roja prepara varios cambios para el partido en Sausalito.

Uno de los que sumó minutos en el primer encuentro, ante Cuba en Concepción, fue Lucas Assadi. El volante de Universidad de Chile entró en el segundo tiempo, sumando así su segundo partido en La Roja adulta, aunque no pudo descollar demasiado.

Y uno de los que criticó la presencia del jugador azul en la Selección fue José Luis Villanueva. El ex jugador se dio un espacio en Pauta de Juego, de Radio Pauta, para apuntar contra el juvenil y también contra Berizzo por llamar a jugadores que, a su juicio, están todavía verdes para La Roja.

“Primero, qué increíble que Assadi y otros jugadores que ni siquiera son titulares en sus clubes estén en la Selección Chilena”, lanzó de entrada el Beckham chileno.

“Me parece impresionante porque son titulares un partido y otros no, no son jugadores consolidados y eso te habla que normalizamos que haya jugadores que no sean titulares en sus clubes porque tienen condición, a mí me llama mucho la atención”, agregó.

“Un jugador Sub 23 tiene que ser titular en su club ¡Pero por favor son seleccionados chilenos, tienen que ser titulares desde los 21 años o antes!”, sentenció.

“Nómbrame una campaña en que Assadi la haya roto, en que todo el mundo haya estado hablando por Assadi por los 7 goles y 15 asistencias que dio. Hay que hablar siempre que hay jugadores que por mucha condición que tenga, no son consolidados. El recambio de la Roja se está dando con jugadores que no son consolidados”, cerró el comentarista.

Vale recordar que Assadi es uno de los jóvenes proyectos de la U y que ya ha sumado interesados desde el extranjero, eso sí, sin nada concreto por ahora.