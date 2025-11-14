La selección chilena cuenta las horas para el amistoso contra Rusia en Socchi. La Roja volverá a la acción este sábado, extendiendo el interinato de Nicolás Córdova en la dirección técnica, y Vicente Pizarro lo acompañó en la rueda de prensa.

“Hemos visto muchos videos del rival, creo que tiene grandes jugadores y una idea muy clara de cómo juegan. Mañana intentaremos hacer nuestro juego, lo que venimos trabajando, creo que esa es la forma que tiene este equipo de llevar los partidos“, dijo el Vicho.

El mediocampista de Colo Colo sostuvo que “vamos a intentar ser protagonistas e ir a buscar el partido. Tenemos los jugadores para poder hacerlo. Es un grupo que viene trabajando mucho hace un tiempo“.

“Estamos todos muy convencidos del trabajo que venimos haciendo, en que Chile puede ser protagonista y puede ir a buscar los partidos. Haremos todo el esfuerzo para ganar“, agregó.

El clima de Rusia y probable titular

Vicente Pizarro sentenció que “el tiempo acá en Rusia lo hemos llevado muy bien. El grupo está muy unido. A pesar del clima creo que vamos a estar muy bien para el día de mañana y poder hacer un gran partido“.

La Roja enfrenta este sábado a Rusia.

Cabe recordar que en los primeros trabajos de La Roja en Rusia, Vicente Pizarro asomó como titular, pero con Marcelino Núñez y Javier Altamirano peleándole el puesto.

Sin embargo, en las últimas prácticas Vicente Pizarro se fue afirmando y a 24 horas del duelo aparece como probable titular en el mediocampo de Chile junto a Felipe Loyola y Rodrigo Echeverría.

La selección chilena enfrenta a Rusia en el amistoso de este sábado 15 de noviembre, desde las 12:00 horas en el estadio Fisht de Sochi, el primero de dos duelos que afrontará La Roja en la presente fecha FIFA.

