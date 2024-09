La selección chilena perdió contra Argentina con rendimientos muy dispares: en defensa la Roja se vio bien, pero no en ataque es débil.

La selección chilena hizo un partido corajudo ante Argentina en las eliminatorias, pero como casi siempre ocurre contra la Albiceleste terminó en una dolorosa derrota.

Dos jóvenes valores llamados a ser el recambio de Chile quedaron en deuda y sacaron nota roja: Marcelino Núñez y Darío Osorio.

La nota para los jugadores de Chile

Gabriel Arias (5): El arquero de Racing le tapó de buena manera un remate a De Paul y cortó valientemente un centro en el primer tiempo. En el primer gol nada que hacer, el segundo fue un bombazo y en el tercero un rebote lo complicó en su palo. Demuestra que tiene buen achique.

Mauricio Isla (6): Buen partido del capitán de Chile. Demostró su oficio, su jerarquía y que aún tiene cuerda para entregarle a la Roja. En el gol trató de cerrar para salvar a Marcelino, pero no llegó.

El Huaso Isla jugó un buen partido como capitán de la Roja

Paulo Díaz (6): Sólido. De lo mejor de la selección chilena. Además toma liderazgo para reclamarle al árbitro Bien ahí. Comprometió con la salida a Baeza en el 2-0.

Matías Catalán (6): El Bigote tuvo el gol de la consagración en el primer tiempo, cuando su cabezazo dio en el palo. Como central mostró una gran faceta.

Thomas Galdames (4,5): Le costó afirmarse en los primeros minutos pues Argentina cargaba los ataques por ese lado. Fue reemplazado a los 70 minutos, lo que demuestra que Gareca no quedó conforme con su desempeño.

Rodrigo Echeverría (5,5): Lo que corre y contagia a sus compañeros es para elogiar siempre. Imprescindible en esta selección en ese aspecto.

Felipe Loyola (5,5): Buena actuación del jugador de Independiente, con mucho trajín en el medio y tratando de sumarse en ofensiva cuando encontraba espacios.

Marcelino Núñez (3,5): Muy insulso su juego. No siente mucho la marca y el partido estaba trabado. Tampoco tiene la categoría para marcar los tiempos en el medio. Perdió la marca de Mac Allister en el 1-0. Fue reemplazado a los 60′.

Darío Osorio (3): Intrascendente. Frío. No logra demostrar en la selección la categoría que lo llevó a Europa. Necesita una actuación consagratoria y en la Roja no la ha tenido. Increíblemente jugó los 90′.

Dávila estuvo al borde de la expulsión

Víctor Dávila (4,5): Le pegaron dos patadas bastante duras en el primer tiempo. A pesar de eso no se achicó. Demuestra personalidad, por algo jugó con la 10. Pudo ser expulsado por una falta a De Paul.

Eduardo Vargas (4,5): Le cuesta jugar lejos del arco y a pesar de eso se pone el overol para ayudar a sus compañeros. Su gran gracia es el gol, pero no tuvo chances y no tiene rapidez para contragolpear. A Gareca no le está resultando la apuesta.

Carlos Palacios (5,5): Entró a los 60′ cambiarle la cara ofensiva a Chile y se hizo notar. Demostró las ganas de asociarse con los compañeros.

Williams Alarcón (5): Mucho despliegue en la media hora que jugó. Pareciera ser un jugador que puede aportar más que Marcelino Núñez en la selección.

Claudio Baeza (4): Jugó 20′ porque Chile necesitaba piernas frescas en la mitad de la cancha ante el asedio de Argentina. En ese aspecto cumplió, pero la pelota que pierde en el 2-0 es imperdonable. No está jugando en la liga mexicana.

Eugenio Mena (5): Entró a los 71′ porque Galdames se vio muy desbordado por ese sector y mostró su oficio en el puesto.

Ben Brereton: El único futbolista chileno que milita en la Premier League apenas jugó 10 minutos. Inentendible.