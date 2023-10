Chile consiguió un valioso triunfo ante Perú por la tercera fecha de las Eliminatorias. El Equipo de Todos volvió a reencantarse con la gente y venció por 2-0 en el Clásico del Pacífico, alcanzando puestos de clasificación rumbo al Mundial 2026.

Un triunfo muy celebrado por las cerca de 30 mil personas que llegaron al Estadio Monumental, y que llena de ilusión a la hinchada de cara al segundo partido de esta fecha eliminatoria, ante Venezuela en Maturín, en otro partido vital para los de Eduardo Berizzo.

Pero la derrota no fue bien tomada en Perú, donde hubo fuertes quejas al planteamiento de Juan Reynoso, quien apostó por defenderse en Santiago, pero sin mostrar intención alguna de buscar algo más en algún transcurso del partido. Un equipo pobre que fue fuertemente criticado.

Al menos así fue en la cadena ATV, donde tanto relator como comentarista cargaron contra el equipo del Rímac y además le tiraron varias flores al combinado chileno, especialmente a Diego Valdés, a quien tildaron como el mejor jugador de la cancha.

“Otra vez de pelota parada. Un partido cerrado, con menos ocasiones para Chile en comparación con el primer tiempo, pero Perú en un equipo inofensivo, temeroso. Demasiadas precauciones. Cuando sales a esperar terminas perdiendo”, señalaron al momento del 1-0 de Chile.

“En el área chica aparece el mejor jugador de Chile, o de mejor presente al menos. Doloroso, pero merecido. Tuvimos opciones de replantear. Esos son los riesgos de cara al clásico del pacífico. Las chances las tiene Reynoso calentando y calentando la banca de suplente”, agregaron.

“Por qué esperar tanto, que te anoten para animarte. No hay explicación. Ahora aplicas el plan b, cuando pudiste desgastar a Chile. El resultado sostenía lo de Perú, nada más”, destacaron.

“Doloroso, pero justo. Un equipo mezquino. A partir de no intentar asumir el protagonismo. Chile no venía bien. Hoy Perú lo hizo ver bien. Tiene que cambiar Perú. No hay manera de sostener un proceso jugando de esta forma”, cerraron una vez finalizado el partido.