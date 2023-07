Un duro revés sufrió la defensa de Byron Castillo, luego de presentar un recurso civil ante el Tribunal Federal Suizo, por la sanción en contra de la selección de Ecuador que le restó tres puntos para las Eliminatorias del Mundial 2026, además de una multa por 100.000 francos suizos.

Esto luego de la denuncia por ocupar un pasaporte, que es válido en ese país, pero que contenía información falsa, lo que, además lo dejó sin participar del Mundial Qatar 2022.

Le cierran la puerta

Fue el abogado ecuatoriano Marcelo Bee, quien, por medio de sus redes sociales, entregó detalles de la mala jugada de Castillo, que llevó a ser rechazado por el Tribunal Federal Suizo, donde buscaba una indemnización en un juicio civil.

“El Tribunal Federal Suizo desestima el recurso civil del jugador Byron Castillo contra el laudo (17/4/23) que declaró culpable a Ecuador por violación del art. 21 CD FIFA por utilizar un documento con información falsa. El jugador no tenía legitimación para defenderse en el juicio”, destacó.

En ese sentido, deja en claro que el Tribunal sancionó a la Federación de Ecuador, no al jugador, por lo que cualquier recurso debía ser presentada por los directivos mencionados.

“Al no tener el jugador legitimación pasiva, por no ser parte del expediente disciplinario, los efectos del laudo no le son oponibles a este. El pasaporte del jugador es válido y auténtico, sin perjuicio, de que ciertas indicaciones contenidas en el fueran falsas”, precisa.

Eso no es todo, porque el Tribunal, en su respuesta, aclara que el jugador se expone a que FIFA abra un nuevo expediente disciplinario, lo que en ese sentido, ahora podría defenderse para dejar en claro qué ha pasado por su pasaporte, el que es válido como ecuatoriano, pero que fue documentado con información falsa.