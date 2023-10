A pesar de la victoria por dos a cero contra Perú, uno de los principales dolores de cabeza de Eduardo Berizzo ha sido la poca definición que tiene la Selección Chilena. Sus delanteros están con la pólvora mojada y han sido los volantes quienes han sacado la cara y marcado los últimos tantos.

Precisamente contra los peruanos fueron Diego Valdés y Marcelino Núñez quienes marcaron los dos goles; Alexis Sánchez y Ben Brereton no tuvieron participación en los tantos y únicamente Alexander Aravena, recién ingresado, le asistió el balón a Marce a los 90+1′.

Osvaldo Hurtado, uno de los delanteros más prolíficos del fútbol chileno, con un total de 104 goles con la camiseta de Universidad Católica, aconsejó al Toto. Según él, Alexis Sánchez no puede salir de la oncena titular de La Roja y deben jugar con un 4-3-3 para salir a ganarle a Venezuela.

Los consejos para la Selección Chilena

El Arica le recomendó a Berizzo que no cambie la posición del Niño Maravilla, que debe jugar “de la misma forma que viene haciéndolo, como 9 saliendo. No por las puntas, porque no tenemos gente, pero él es un polo de atracción para el rival”, comentó.

Para Hurtado es importante que “a la salida y al recogerse, Sánchez tiene que retroceder a ese espacio que queda. En el partido contra Perú lo salió a buscar casi a 3/4 de la cancha el central, pero no había nadie que apareciera en ese espacio para poder marcar”, agregó.

Por esa razón, aconsejó al DT de La Roja que mejor mueva el mediocampo. “Valdés es un tipo que lanza bien y el otro que podría ser es Méndez, que aprovechara ese espacio, porque es pequeñito y veloz”, destacó el Arica.

Y en delantera, Hurtado cree que “Ben tampoco es centrodelantero como tal, son dos puntas que corren. Es como Eduardo Vargas, que era mejor desde izquierda hacia adentro, como centrodelantero se complicaba porque no es fácil jugar de espaldas”.

“Para jugar con un 9 neto tiene que ser un tipo que aguante un poco el balón. Quizás hay que cambiar a Sánchez hacia afuera y poner a Aravena en el centro. Hay que jugar con 3, no sacar a Ben”, sentenció el ex DT de Deportes Santa Cruz.

¿Cuándo juegan Chile y Venezuela?

Chile y Venezuela se enfrentan este martes 17 de octubre, por la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas. El duelo se jugará en el estadio Monumental de Maturín, en tierras vinotinto, yestá programado para las 18:00 horas de nuestro país.

¿Cómo va el historial entre Chile y Venezuela?

Chile tiene el dominio en sus llaves contra Venezuela, en amistosos y partidos oficiales. En un total de 29 partidos, la Selección Chilena acumula 21 triunfos, cinco empates y tres derrotas a manos de la Vinotinto.

