La dura goleada que sufrió la selección chilena por 4-0 ante la selección Colombia, por las Eliminatorias para el Mundial 2026, pegó muy fuerte en el equipo nacional.

Tanto así que ya se habla de una salida del técnico Ricardo Gareca del cargo, quien no ha podido encontrar el rumbo con la Roja que hoy es colista de la tabla de posiciones.

Fernando Solabarrieta advirtió hace unos días el quiebre que había dentro del camarín con el entrenador, donde ahora asegura, tras la derrota, que el panorama es insostenible.

“Hay que hacer una restructuración completa de la Selección Chilena adulta, que es a lo que vino Ricardo Gareca y también tiene que existir una restructuración completa del fútbol nacional”, comentó.

Ricardo Gareca vive los últimos días en la banca de la Roja. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Solabarrieta marca el final de Gareca en la Roja

Fue en el programa “Marca Personal” de Radio La Metro, donde Fernando Solabarrieta le puso una lápida al proceso de Ricardo Gareca, el que ya no tiene vuelta.

“Me parece que la decisión de la ANFP de sacar a Gareca pasa más por una conversación entre ellos, pero a mí me parece que este es un ciclo más que terminado, no hay forma de continuar con esto”, destacó.

En ese sentido, apunta a que cuando un grupo recibe un fuerte golpe y llega otro entrenador, algunas veces es capaz de encontrar el rumbo que el argentino no ha podido con la Roja.

“El fútbol históricamente te muestra muchos ejemplos de que cuando hay un golpe de timón fuerte el grupo se remece. Hay entrenadores que si llegan pueden entrar en las confianzas de los jugadores. ‘Ahora sí entiendo lo que quiero hacer, ahora sí le creo’”, explicó.

“Eso te compromete y te mete convicción dentro del proyecto y eso no ocurre en lo absoluto, los ciclos cerrados de los técnicos son cuando evidentemente no se les llega a los jugadores y es un hecho que a los jugadores Gareca no le llega de hace mucho rato”, finalizó.