La selección chilena tuvo un gran primer tiempo en su regreso al estadio Nacional, porque marcó grandes diferencias ante Paraguay en un amistoso internacional.

La Roja de Ricardo Gareca se prepara para la Copa América, donde será parte del Grupo A ante Perú, Canadá y Argentina.

Los primeros 45 minutos del equipo nacional fueron muy positivos, porque llegó a la red en dos ocasiones gracias a las conquistas de Víctor Dávila.

La lesión de Claudio Bravo

Pero no todo fue miel sobre hojuelas para la selección chilena, debido a que perdió a su capitán, ya que Claudio Bravo se lesionó ante Paraguay y enciende las alarmas.

La larga inactividad le pasó la cuenta al ex meta de Real Betis, quien no jugaba desde marzo pasado en la fecha FIFA anterior, donde actuó contra Albania y Francia, ya que en el cuadro de Sevilla no vio acción.

Bravo tuvo una molestia en la rodilla izquierda luego de lanzar un balonazo largo luego de ser requerido por sus compañeros para salir jugando, y pese a que el cuerpo médico le dijo que se lanzara al piso para que fuera revisado, no lo hizo y siguió jugando.

Bravo jugando ante Paraguay. Foto: Andres Pina/Photosport

Durante el primer tiempo el golero movió mucho la zona afectada, sin embargo en los minutos finales del lapso inicial avisó que no podía seguir jugando para el complemento.

Finalmente Claudio Bravo fue reemplazado por Gabriel Arias, y de inmediato enciende las alarmas en la selección chilena para la Copa América.

Ahora el capitán de Chile tiene que realizarse exámenes para conocer la gravedad de su lesión.

