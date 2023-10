La selección chilena por fin pudo ser feliz en estas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo de todos se impuso por 2-0 en un apretado duelo a Perú en el Estadio Monumental, sumando puntos valiosos en este inicio de proceso.

Obviamente que la prensa peruana, esa que siempre tiene en tan alta estima a su combinado, terminó especialmente dolida tras esa derrota en el recinto de Macul.

El medio RPP tituló este encuentro en su sitio como “Una derrota que duele”, agregando que “Chile es quinto con cuatro puntos, mientras que la Selección Peruana se hunde en el noveno puesto con una sola unidad, solo por encima de Bolivia”.

Libero siguió una línea similar en su portada, titulando en su edición impresa “Estamos abajo”, detallando que “la bicolor perdió feo en Santiago. Intentó aguantar, pero un discreto Chile nos superó. El martes recibimos a Colombia siendo penúltimos en la tabla”.

En Depor le dieron duro a su combinado, afirmando que “la tabla de posiciones nos dice que estamos en el penúltimo lugar, con apenas un punto. Sin embargo, el diagnóstico de la Selección Peruana en estas primeras tres fechas es mucho más preocupante por lo que ofrece en el terreno de juego y una prueba clara fue lo que ocurrió esta noche contra Chile”.

Los rostros también reaccionaron

Diego Rebagliati, comentarista del encuentro en Movistar TV para Perú, se molestó por el pésimo desempeño del seleccionado incaico al lanzar que “nos tiene que salvar Gallese. No somos ni siquiera timoratos, somos inútiles con la pelota”.

Además el periodista de ESPN Perú, Franco Lostaunau, lanzó en su Twitter personal que “es un equipo sin ideas que no va hacia adelante, que no genera líneas de pase. No han rematado al arco rival en toda la eliminatoria. Siempre más cerca de perderlo que de ganarlo, así se va a complicar mucho”.

La selección peruana quedó muy atrás en la tabla de posiciones con esta caída ante Chile. Apenas suman un punto en estas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026, ocupando la penúltima posición y superando sólo a Bolivia.

¿Cuál es el próximo partido de Perú?

Lamentablemente para Perú el desafío que se viene no es para nada fácil, ya que recibirán a Argentina, vigente campeón del mundo, el próximo martes 17 de octubre (23:00 horas de Chile) en el Estadio Nacional de Lima.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena por las Eliminatorias?

El próximo partido de la Roja en las Eliminatorias será de visita a Venezuela el próximo martes 17 de octubre (18:00 hora de Chile) en el Estadio Monumental de Maturín.

