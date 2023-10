La selección chilena logró un triunfo ante Perú en las eliminatorias y se destacó mucho el mediocampo, donde Diego Valdés brilló con un gol y además apareció un jugador que con garra saca aplausos: Rodrigo Echeverría.

El volante de Huracán tuvo el gol en dos ocasiones, mostró dinámica, temperamento y es uno de los aciertos de Eduardo Berizzo al darle la camiseta de titular.

Así lo señalaron ex seleccionados nacionales a Redgol. El mundialista del 82, Miguel Ángel Neira, manifestó que “a ratos me gustó Echeverría, nadie más en la selección”, sindicándolo como lo más rescatable del partido.

“Para mí la figura fue Rodrigo Echeverría, me gustó mucho, más que Valdés. Los goles no marcan el jugar bien o no. Trascendió más en el partido”, agregó Marcos González, ex seleccionado nacional.

Por eso Lobo del Aire destaca que “queríamos ganar sin importar cómo se iba a jugar”, por lo que la función del formado en Universidad de Chile en este punto resultó fundamental al empujar siempre al seleccionado nacional.

Elogios del entrenador

Eduardo Berizzo también destacó lo hecho por Echeverría ante los peruanos. “La presencia de Echeverría con Pulgar nos da mucha fortaleza en el medio del campo. Han encontrado una dupla muy sincronizada entre ellos”, manifestó en la conferencia post partido.

Lamentó que “ahora sufriremos la ausencia de Erick (suspendido por amarillas)”, por lo que valora tener al “Eche” en condiciones para jugar ante Venezuela. “Intentaremos que el mediocampo tenga un volumen de juego alto”, manifestó.

Habrá que encontrarle un nuevo socio en esa zona del campo al ex Everton de Viña del Mar, considerando que Méndez y Valdés seguramente volverán a ser de la partida en tierras llaneras.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena por las Eliminatorias?

El próximo partido de la Roja en las Eliminatorias será de visita a Venezuela el próximo martes 17 de octubre (18:00 hora de Chile) en el Estadio Monumental de Maturín.