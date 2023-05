Marco Antonio Figuera está viviendo un gran presente como entrenador. El Fantasma revolucionó el fútbol de Nicaragua dirigiendo su selección, clasificando a la Liga A de Naciones de la Concacaf y obteniendo un boleto para la próxima Copa de Oro, además de tener una clara opción de ganarse un lugar en la Copa América de 2024.

El estilo del DT chileno, ese directo que a veces cae tan mal, está rindiendo frutos en Centroamérica. Desde allá el ex Cobreloa realizó un especial análisis de nuestro presente a nivel de selecciones, donde lamentablemente el recambio de la Generación Dorada todavía no aparece del todo.

En conversación con el programa Circulo Central, el entrenador declaró que “yo quiero mucho a Chile, yo hablo del corazón y como un profesional. Yo creo que en Chile tardaron mucho en hacer el recambio generacional, por eso Chile tiene esta pausa tan grande de resultados”.

“La Roja no ha tenido la capacidad de decirle a Gary Medel y Arturo Vidal ‘muchas gracias, hicieron tremendo sacrificio por la selección, ganaron todo, pero muchas gracias’”, afirmó tajantemente el Fantasma

En ese sentido, el chileno declaró que “yo creo que en la selección chilena, de la generación dorada, queda Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Claudio Bravo, un arquero que puede jugar hasta más de 40 años en la selección”.

El poco cariño en Chile

Para cerrar el entrenador comentó la animadversión que genera en nuestro país, afirmando que “no es que me duela, yo sé que en Chile me consideran, yo tuve que cerrar redes sociales, porque eran 36 mil seguidores y la mitad de ellos me decían chanta.

“En Chile no me valoran, yo creo tener todas las cualidades y las condiciones para ser entrenador de la selección nacional”, concluyó el Fantasma.

Cabe recordar que Figueroa enfrentará con Nicaragua nada más ni nada menos que a la Uruguay de Marcelo Bielas en las próximas fechas FIFA de junio, donde la Roja enfrentará a sus similares de Cuba, República Dominicana y Bolivia.