La selección chilena Sub 23 sigue procesando la dura derrota de 5-0 ante Argentina en el Preolímpico de Venezuela. Esta caída, además de ser un mazazo, dejó al equipo de todos sin opciones de clasificar a París 2024.

Obviamente que las críticas al trabajo de Nicolás Córdova como DT y a sus jugadores están a la orden del día, siendo ahora turno de Damián Pizarro de recibir y no consejos por parte del medio.

Luis Rodoni, preparador físico de experiencia en Italia y con paso por Universidad de Chile y Colo Colo, tuvo duras palabras contra el centrodelantero, de quien dijo presentar carencias técnicas importantes dentro de la cancha.

“¿Está preparado técnicamente para jugar? ¡No está preparado! Lo quieren vender. Tiene una condición física avasalladora, pero ha jugado no sé cuántos partidos y no hace goles. Tiene una carencia técnica abismante y es la figura porque corre, salta, choca y empuja”, afirmó Rodoni en charla con El Mercurio.

Sobre el rendimiento del equipo de Córdova, el PF sostuvo que “siempre se le echa la culpa al preparador físico. Si pierdo un partido 5-0, no significa que el trabajo físico sea malo, hay un problema táctico y técnico. Se le ganó a Uruguay y Córdova era el mejor técnico, pero nadie dijo que Uruguay llegó 14 veces y Chile, dos, o que en la selección uruguaya había jugadores de 18 años”.

“Me colé a ver entrenamientos de la sub 23 y no me gustaron, pero no puedo saber el objetivo que estaban buscando. No me gustaron porque lo encontré como amateur, como paseo”, concluyó Rodoni.

¿Cuándo es el último partido de la selección chilena Sub 23 en el Preolímpico?

Ya sin opciones de clasificar al cuadrangular final, ahora el equipo de Nicolás Córdova deberá cumplir con el calendario y disputar la última fecha del Grupo B. Su encuentro será ante Paraguay, en Caracas, este sábado 3 de febrero desde las 20:00 horas.

