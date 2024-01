El traspaso de Damián Pizarro desde Colo Colo a Udinese está empezando a agarrar vuelo en Italia. A pesar de que el elenco de Friuli no es de lo más populares de la península, la transferencia del delantero de la selección chilena Sub 23 no es indiferente.

“El Udinese ha cerrado en estos minutos su nuevo fichaje. Pizarro Damián está listo para convertirse en el nuevo delantero centro del equipo”, manifiesta el medio Mondo Udinese.

Agrega que “estamos hablando de un niño”, el que “está registrando números impresionantes con la camiseta de Colo Colo a pesar de su muy corta edad”.

“La operación le costó a la empresa 3,5 millones de euros por el 75% del precio del Bombardero”, manifiestan sobre el apodo que le pusieron al centrodelantero.

Udinese se adelanta al Chelsea

Manifestaron que Pizarro incluso estuvo en la órbita del Chelsea. “En esta situación, el Udinese realizó una auténtica clase magistral de fichajes, no hay que olvidar que también hubo equipos de primer nivel como el Chelsea siguiendo la estela del chico”.

“Ahora solo queda esperar el anuncio oficial y ver a esta joven promesa sobre el terreno de juego”, Mondo Udinese.

¿Por qué no llega Pizarro ahora a Italia?

En el citado medio aseguran que Udinese tiene cubierta la plaza de delanteros. “Teniendo en cuenta el regreso de Davis, que debutó con la camiseta blanca y negra el domingo, más el ahora inminente regreso de Brenner , no parece necesario forzar el momento de su llegada a Italia”, indican.

Por eso se frotan las manos para el próximo año. “En una adquisición muy importante, el Udinese logró asegurarse uno de los mayores talentos del fútbol chileno, superando incluso la competencia de varios clubes importantes”, agregan.