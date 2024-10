Antes de llegar a su cargo actual, Ricardo Gareca tuvo dos salidas muy recordadas en su carrera de director técnico, que hoy lo tiene al mando de la Roja. Y al parecer no será por mucho tiempo más: la alerta se disparó luego de la paliza sufrida ante Colombia en Barranquilla.

De ese modo, Chile continúa como colista exclusivo de las Eliminatorias 2026 al cabo de 10 partidos disputados. De hecho, en los próximos días habrá una reunión entre Gareca y Pablo Milad para definir la continuidad del Tigre. Es muy factible que el proceso no siga.

Seis meses antes de asumir las riendas de la selección chilena, el experimentado director técnico argentino tuvo una convulsionada despedida de un club del que es ídolo: Vélez Sarsfield, quien coqueteaba peligrosamente con el descenso cuando optó por recurrir a Gareca. Muy lejos del contexto que goza el club con Gustavo Quinteros en la banca.

Pero el otrora delantero de Boca y River no pudo replicar lo hecho en su primera etapa con el Fortín. Ni cerca. Tampoco fue capaz de tolerar la presión. Dirigió apenas 12 partidos. Fue una victoria, cuatro empates y siete derrotas que terminaron por sentenciar los 88 días de aquella estadía exprés.

Ricardo Gareca en Barranquilla. (Gabriel Aponte/Getty Images).

También surgieron rumores de una descompensación. Que después de su último partido suspendió la conferencia de prensa por un fuerte malestar de salud. “No fue una determinación de la dirigencia. Fue una decisión mía”, aclaró Gareca tras confirmar su renuncia a Vélez.

“Me gustaría aclarar que nunca tuve una descompensación. No quise hacer la conferencia porque quería tomar un tiempo para analizar la situación. Igualmente tenía un dolor de cabeza por la mala sangre del partido”, agregó el Tigre. Ese día, el Fortín cayó por 2-0 ante Belgrano de Córdoba.

Perú, otra de las salidas traumáticas de Gareca: ¿sigue la Roja?

Otra de las salidas que provocó problemas en Gareca antes de la Roja fue el punto final al exitoso ciclo que tuvo al mando de Perú. Con la Bicolor, el Tigre fue capaz de jugar un Mundial luego de 36 años de ausencia de aquel combinado nacional.

Y estuvo a punto de conseguir el boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Pero Andrew Redmayne se hizo gigante en la tanda de penales y finalmente Australia se quedó con el pasaje. Luego de esa caída, la Federación Peruana de Fútbol ratificó el término de la relación contractual con Gareca.

El definitivo adiós no estuvo exento de problemas. Hubo algunas cosas que no le gustaron al DT trasandino de 66 años. “El presidente (Agustín Lozano) y el director deportivo Juan Carlos Oblitas tienen que responder las razones por las que me fui. Ellos entendían que esa fue la opción que tenían que negociar y yo entendía que no era la forma”, afirmó el Tigre.

Ricardo Gareca como DT de Perú. (Getty Images).

“Fue entonces que dimos por terminada las negociaciones. Yo no quise saber más nada y me corrí, porque fue de una manera que no va con mi forma de ser”, expuso Gareca en esa conversación con Latina. Ahí dejó claro que la conversación estuvo lejos de generar consenso para resolver la situación. Un escenario que perfectamente podría encontrarse Milad cuando se reúna con él.

La gráfica para despedir a Gareca. (Captura Selección Perú).

Así va Chile en la tabla de posiciones en las Eliminatorias 2026

Chile es colista en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: suma apenas cinco puntos en 10 partidos disputados. Faltan ocho juegos para terminar el camino a la Copa del Mundo.