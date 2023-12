La anécdota de Waldo Ponce con Ricardo Gareca en Vélez: "No me debía dar explicaciones"

Uno de los grandes candidatos que suenan para la selección chilena es Ricardo Gareca, quien se espera que se reúna con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, para ajustar un posible contrato pensando en las eliminatorias para el Mundial 2026.

Con una gran experiencia en el fútbol, un ex jugador de la Roja estuvo bajo las órdenes del Tigre, cuando estuvo en Vélez Sarsfield donde guarda importantes recuerdos de su relación.

Waldo Ponce, como panelista en radio Futuro, tuvo un momento para hablar del buen trato que siempre recibió de parte del entrenador argentino, quien, por ahora, es el número uno para asumir el puesto que dejó vacante Eduardo Berizzo.

Por lo mismo, el ex defensor contó una anécdota que tiene con el Tigre, donde le demostró uno de los factores más importantes que tiene el entrenador y que es la relación con los jugadores.

La historia

Waldo Ponce fue campeón en 2009 con Vélez, donde al mando estaba Ricardo Gareca. Eso sí, el defensor chileno tuvo complicaciones físicas, por lo que pudo conocer el lado humano y el trato del técnico.

“Es un tipo super derecho. Me pasó con él. Me lesioné, me fracturé la mano y Otamendi la rompió y no tenía dónde ponerme. Todas las semanas me llamaba en la oficina y me decía ‘Waldo yo quiero que usted juegue'”, comenzó explicando.

En ese sentido, el defensor fue claro cada vez que lo iba a buscar, asegurando que contaba con el compromiso para el equipo y que también respetaba lo que decidiera.

“Le decía que no me debía dar explicaciones, que, si quería ponerme de arquero, póngame dónde quiera, porque yo quiero jugar. Es su decisión”, precisó.

Cercanía

Ponce revela que Gareca siempre intenta estar sobre el plantel, de manera de tener a todos enfocados en los objetivos del plantel, por lo que siempre encuentra la fórmula de llegar a sus dirigidos.

“Un buen técnico es hacerse entender de lo que quieres dentro de la cancha. Eso el hombre lo maneja de buena manera. Clarito en la explicación, en todo sentido. Comparando lo que hizo en Perú, donde se acomodó a lo que tenía allá, y si ahora llega a Chile se tendrá que acostumbrar de igual forma”, finalizó.

