Ricardo Gareca está con la soga al cuello en la selección chilena. Su paupérrimo rendimiento en los partidos oficiales de la Roja, en los que acumula tres empates y cinco derrotas, provocan que el duelo ante Venezuela pueda ser el último en la banca del equipo de todos.

Por eso la casa de apuestas y casino online Betsala lanzó una curiosa apuesta en la antesala del partido entre Chile y la selección Vinotinto. Si Gareca renuncia o es despedido hasta 48 horas después del encuentro, paga tres veces lo apostado.

El tibio empate de Chile ante Perú, la desidia del Tigre al dirigir desde la banca y en particular, la ausencia de cambios en 90 minutos, terminaron por colmar la paciencia de los hinchas.

Esto lleva a que no haya posteo en redes sociales donde la gente no pida, sobre todo de manera poco ortodoxa, la salida del técnico argentino que aún no sabe lo que es ganar un partido al mando de la Roja.

Gareca puede irse de la selección chilena tras el partido con Venezuela

¿El último partido de Gareca?

En medio de este panorama, la empresa de apuestas deportivas Betsala, lanzó una particular apuesta que llena de ilusión al fanático del fútbol chileno: si Gareca deja de ser el DT de Chile durante las 48 horas siguientes al partido, paga tres veces.

La apuesta se puede realizar en la previa al partido de esta noche en el Nacional y si el “Tigre” renuncia a su cargo o la dirigencia le pega la PLR, se paga.

Si esto se hace realidad o no, lo sabremos a partir de las 21:00 horas, cuando la selección chilena capitaneada por Arturo Vidal salte a la cancha a medirse con Venezuela, que busca su segunda victoria en Santiago y por qué no, ponerle la lápida a un pobre proceso de Gareca.