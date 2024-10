Ricardo Gareca está atravesando los días más difíciles desde que asumió la banca de la selección chilena. El Tigre no ha logrado sumar puntos en las Eliminatorias Sudamericanas y, luego de cuatro derrotas al hilo, está colgando al mando de nuestro país.

La situación se agudizó luego de la goleada sufrida en Colombia, donde su cargo quedó en duda. Y si bien se ha conocido que en la ANFP le permitirán llegar con vida a noviembre, el DT tomó una particular decisión en medio de toda la polémica.

Este viernes el Tigre fue visto en el Aeropuerto de Pudahuel para tomar un vuelo rumbo a Argentina. Sin embargo, todo esto lo hace a horas de que se dispute un Clásico Universitario que puede definir al campeón en la lucha entre Colo Colo y la U.

Ricardo Gareca viaja fuera de Chile mientras nuestro fútbol define al campeón

Ricardo Gareca decidió salir de Chile para buscar aire luego de otra doble fecha para el olvido en las Eliminatorias Sudamericanas. Este viernes el Tigre fue sorprendido viajando rumbo a Argentina para descansar por algunos días.

Justo en una semana donde se define el Campeonato Nacional, Ricardo Gareca decidió salir de Chile y no estará en las canchas este fin de semana. Foto: Photosport.

El motivo detrás de su viaje tiene que ver con un tema familiar. Tal como pasó con la reunión que tuvo mientras Carlos Palacios pedía ser liberado, ahora el DT se sube a un avión para ir al otro lado de la cordillera con motivo del Día de la Madre que se celebra este 20 de octubre en el vecino país.

No obstante, ha llamado la atención que Ricardo Gareca decida realizar este viaje cuando en Chile, el país al que dirige, se define el Campeonato Nacional. Colo Colo y la U animan una ajustada lucha, la que puede tener un episodio clave con el Clásico Universitario de este fin de semana.

La situación no deja de sorprender ya que ambos fueron los equipos que más jugadores aportaron en la última doble fecha. El Cacique se puso con Brayan Cortés, Esteban Pavez, Lucas Cepeda y Carlos Palacios; mientras que el Bulla lo hizo con Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Marcelo Morales y Maximiliano Guerrero.

El gesto no ha sido bien visto por los hinchas, ya que su presente en nuestro país no es el mejor. No obstante, con dos semanas más para entregar la nómina para la doble fecha de noviembre y elecciones que pondrán pausa al torneo, de seguro ya debe tener claro a los jugadores con los que quiere contar.

Ricardo Gareca por ahora deja de lado a Chile y se enfoca en recuperar energías rodeado de su familia. El Tigre necesita con urgencia recuperar el rumbo de una Roja a la que no le ha encontrado la vuelta, a pesar de un inicio más que prometedor.

¿Cuáles son los números de Ricardo Gareca al mando de Chile?

Desde su debut en marzo del 2024 hasta ahora, Ricardo Gareca ha logrado dirigir un total de 10 partidos oficiales al mando de Chile. En ellos ha conseguido 2 triunfos, 2 empates y 6 derrotas, con 10 goles a favor y 15 en contra. No suma puntos en Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cuándo juega Chile?

A la espera de la confirmación oficial, Ricardo Gareca pone la mira en duelos claves para Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja volverá a la acción el próximo 15 de noviembre cuando, desde las 22:30 horas, visite a Perú buscando salir del último lugar.