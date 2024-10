King Kong no perdona al Tigre ni a Pablo Milad por conversar de forma telefónica. Peor aún: Gareca emprende nuevo viaje a Argentina.

Ricardo Gareca no se mueve y seguirá al mando técnico de la selección chilena, al menos hasta la próxima fecha de eliminatorias. La Roja enfrentará a Perú y Venezuela en noviembre y el Tigre estará en la banca.

La continuidad del entrenador se zanja después de la conversación telefónica entre Gareca y el presidente de la ANFP, Pablo Milad, que el mismo técnico confirmó que se dio vía telefónica.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello recibió de muy mala manera la “reunión telefónica”, lo que considera una ordinariez de parte del presidente de la ANFP y un desinterés total del mismo Gareca.

“Lo que me preocupa son las formas que van desnudando el fondo. Que se hayan arreglado por teléfono, y no por una reunión formal. Y que Gareca no haga un mea culpa o por último que sea más claro en sus decisiones”, reclamó molesto King Kong.

“Desinterés y desidia total de Gareca”

Guarello agrega que “la sensación que tengo es que Gareca piensa que es su última pasada grande y se queda hasta que lo echen, y después se va y se olvida. Chile no es importante para su vida. Y si la promesa se basa en desaparecer todo este tiempo, armar la nómina una semana antes y aparecer el lunes en Pinto Durán, mejor no”.

Respecto a la comida de Gareca al mismo momento que Carlos Palacios dejaba la selección chilena, Guarello sostiene que “Gareca demostró desinterés, desidia total. Y el tema te terminó pudriendo todo. Se te va un jugador en plena concentración y mandaste al ayudante. Te quedas comiendo…”.

“Y a la hora que estaba comiendo Gareca, estaba jugando Perú contra Uruguay. Está re preocupado, está metidito. Después lo veo… seguro”, añadió.

Respecto a las palabras de Gareca, que habló antes de emprender un nuevo viaje, Guarello sentencia que “Chile jugó el martes, y ya se va de viaje. ¿Cuándo vuelve? Nadie sabe. Se va y no va a ver el fútbol chileno, afuera no le sirve la aplicación. Entonces, ¿sobre qué está basada su promesa para seguir? En la voluntad y convicción de que Dávila, Valdés y Osorio van a despertar. Esto ya es una demostración flagrante”.