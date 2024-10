King Kong no duda: afirma que Gareca ya no es un buen técnico y su argumento fue una durísima y cruda acusación de su permanencia en la selección chilena.

La selección chilena se hunde un poco más cuando parecía imposible y la goleada sufrida contra Colombia, y de qué manera, manda a La Roja al fondo de la tabla y por lógica, ánimo y posibilidades, se despide de las posibilidades de clasificar al Mundial 2026, por más que las matemáticas den alguna chance.

Ricardo Gareca llegó a La Roja concretando un alza de Chile en los amistosos, pero la Copa América fue un duro retroceso y la reanudación de las eliminatorias un completo y gran desastre.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello lanzó duros dardos contra Gareca en medio de un debate con Patricio Yáñez. El ex delantero consideró que el Tigre es un buen técnico, pero carece de los jugadores para construir el camino.

“Yo creo que en la selección no hay un buen técnico. Ricardo Gareca era un buen técnico hace un tiempo, pero ya no cuando llegó acá”, dijo Guarello.

“Desapareció un mes y medio”

King Kong además argumenta que el técnico perdió tiempo importante para La Roja tras el torneo jugado hace unos meses en Estados Unidos: “¿te parece buen técnico un entrenador que después de la Copa América se desaparece un mes y medio? ¡Desapareció!”, sostiene.

Guarello hace pebre al Gareca de la selección chilena.

“Gareca tiene un buen currículum, pero hoy no es un buen técnico, su actualidad no es buena. ¿Trabaja bien? No trabaja bien. Cuando pierde la definición por penales (con Perú) contra Australia, me parece que Gareca abandonó”, complementa.

Eso sí, Guarello no le borra la responsabilidad a lo jugadores y considera que la culpa de la desastrosa actualidad de la selección chilena “es multifactorial”, recordando que hay problemas estructurales desde los cimientos del balompié criollo.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena y contra quién?

Tras caer ante Brasil y Colombia, La Roja volverá a la acción el jueves 14 de noviembre como visita contra Perú y el martes 19 frente a Venezuela de local.