Ricardo Gareca se encuentra ne el ojo del huracán tras la nueva derrota de la selección chilena. Pese a que comenzó en ventaja con el gol de Eduardo Vargas, la Roja no pudo mantener el resultado y Brasil con la categoría de su plantel logró dar vuelta el marcador y llevarse el triunfo del Estadio Nacional.

Pero lo que llamó la atención es que ahora el tono del Tigre cambió radicalmente y hasta dejó entrever una posible salida. “No sé si perduraré en el proceso. Las ganas las tengo, pero no podría darte una respuesta dada la demanda y exigencia que hay permanentemente de resultados”, reconoció tras la caída en el cierre de la primera rueda de Eliminatorias.

Declaraciones que Luka Tudor no dejó pasar y reveló su teoría sobre el futuro del estratega al mando de la selección. “No tiene ganas de estar y se quiere ir. Yo predigo las cosas muy temprano”, lanzó de entrada en el programa Marca Personal.

¿Qué pasará con Ricardo Gareca?

En compañía de Fernando Solabarrieta, el ex futbolista profundizó sus dichos sobre Gareca. “Hace esas declaraciones para que lo echen. Él pensó que era gozar y cantar. Pero él quiere irse. Si hasta se demoró en llegar a la conferencia de prensa. No digo que Gareca sea un mal técnico, pero ahora esta enredado y los jugadores no le creen”, recalcó.

Ahora Tudor fue tajante al recalcar que Chile no llegará al mundial y que se debe asumir el fracaso para empezar a mirar al futuro. “Lo que se tiene que decir es ‘no vamos al mundial y no nos volvamos locos’. Hay gente en los medios de comunicación que quieren ganarle a Brasil y Alemania y eso no se puede. Chile va a quedar eliminado y si seguimos así, no vamos a ir a mundiales hasta en diez años más”, sentenció.

Cabe consignar que tras la derrota también se ha barajado la opción de que Gareca seguirá al mando de la Roja hasta que no tenga opciones matemáticas de poder clasificar al próximo mundial. Por lo que alargaría su proceso al menos hasta la próxima fecha de noviembre.