Ricardo Gareca habló de su futuro en la Roja tras la derrota contra Brasil. Si bien descartó renunciar, reconoció que su permanencia no depende de él.

Ricardo Gareca reconoce que peligra su futuro en la Roja: "No sé si perduraré en el proceso"

La Roja mostró una nueva y mejor cara en las Eliminatorias, pero terminó derrotada por Brasil en la agonía. Es la tercera derrota por los puntos en el ciclo de Ricardo Gareca, quien se refirió a su continuidad en la selección nacional de cara al futuro. Dejó una sorpresiva reflexión.

“Para ser honesto, sigo pensando en este Mundial. Reconozco que los tiempos se acortan, pero todavía tengo fe. Me encantaría poder continuar un proceso, pero no está a mi alcance eso. Creo que Chile lo necesita. Más allá de eso, tengo expectativas y tengo fe”, dijo en rueda de prensa.

“Creo en los muchachos, le tengo una gran confianza al jugador chileno. A partir de ahí, me hace pensar que podemos tener actuaciones mejores que esta, que podemos ir creciendo como equipo. Cualquiera que necesitemos, jóvenes o de experiencia, hay para dar”, señaló.

Para Gareca, “Chile necesita un proceso“, pero reconoce que la decisión de mantenerse en la banca nacional no es solo de él. “No sé si perduraré en el proceso. Las ganas las tengo, pero no podría darte una respuesta dada la demanda y exigencia que hay permanentemente de resultados”, dijo.

Gareca dice que puede aguantar la presión, pero… | Photosport

Ricardo Gareca y su futuro en la Roja: le pasa la pelota a Milad

“Esto es algo que puedo contestar solo hasta ahí. El fútbol es difícil cuando no tienes resultados, eso lo acepto, pero la fuerza está, soy capaz de aguantar resultados negativos, estoy totalmente preparado para eso. Pero, más allá de eso, hay cosas que no puedo resolver“, dijo.

“Puedo decirles que estoy fuerte, que me gusta el desafío, que creo que es necesario, pero después hay otras cosas que deben analizar los dirigentes, el presidente y toda la comitiva. Hoy, como primera medida, queda agradecer a la gente por apoyo masivo, ojalá que sigan creyendo. Les tendremos que devolver eso con la actitud de hoy y con resultados, que son necesarios“, cerró.