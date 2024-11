La Roja afina los detalles para el partido contra Perú en Eliminatorias, donde el momento crítico obliga al equipo a sumar tres puntos en Lima. Los dirigidos de Ricardo Gareca trabajan desde el lunes en Juan Pinto Durán, donde la gran novedad fue el primer llamado del Tigre a Arturo Vidal.

El Tigre no había considerado al King desde su llegada a la banca nacional y las fuertes críticas del volante de Colo Colo en transmisiones de Kick parecían haberle cerrado las puertas para siempre. Pero Vidal volvió y Gareca justificó su llamado en conferencia de prensa.

“Es un momento propicio para él, dado todo lo que aconteció. Felicito a Colo Colo y la U por el campeonato que nos dieron, llegaron a una instancia que nos atrapó a todos, en un año muy positivo me parece muy bueno para el fútbol chileno. Lástima que en el ámbito internacional, no hemos estado bien”, dijo.

“Vemos apropiado el momento para convocarlo“, declaró el DT. ¿Y cómo fue ese primer encuentro? “Hablamos brevemente, pero coincidimos que la selección está por encima de todo. Lo sostengo ese concepto y rápidamente nos pusimos a trabajar. Todo normal”, reveló.

Vidal está de vuelta en la Roja: Gareca explicó su llamado | Photosport

Gareca habla de la titularidad de Vidal en la Roja

“El momento es ahora. No hay más argumento. Lo demás, es cosa de ustedes. Siempre lo he dicho, la selección está por encima de todo, no me importa nada, no entro en conflicto con nadie y no es mi deber hacerlo. Mi trabajo es hacer lo mejor para la selección y el momento para llamar a Vidal es ahora“, ratificó.

Las preguntas sobre el tema no se detuvieron ahí, pero el entrenador insistió en su punto. “Este es el momento. Más allá de toda consideración. Podía haber sido antes, pero ocurrió ahora. Si todos recuerdan, tuvo problemas físicos que en algún momento que pudo ser convocado. Esos temas lo bajaron“, dijo.

Por último, confirmó que “un jugador como él, en cualquier momento puede ser titular. Si recopilan todo lo que he dicho desde que llegué, las puertas están abiertas para todos. Este tipo de jugadores, con más de 100 partidos en la Roja, tienen la experiencia y capacidad para poder estar. No veo inconvenientes para que pueda estar desde el arranque“.