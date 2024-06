La selección chilena sigue preparándose para el partido amistoso contra Paraguay de cara a la Copa América y el polifuncional lateral derecho de Huachipato, Felipe Loyola, definitivamente se perdió el vital duelo de los acereros contra Gremio.

Huachipato se jugaba el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores en la sexta y última fecha del Grupo C, pero desde La Roja no transaron en facilitar al jugador. El duelo se había postergado por las inundaciones que afectaron a Brasil hace unas semanas.

Tras la derrota de Huachipato ante Gremio en medio de esta polémica, reaparecieron las declaraciones del entrenador Ricardo Gareca, quien en febrero pasado manifestó en Canal 13 que no le iba a cortar las alas a los seleccionados ante algún choque de La Roja con la competencia internacional de los clubes.

“Soy de la idea, y esto no significa que la compartan, pero soy de la idea que la selección es la prioridad por sobre todas las cosas”, dijo de inicio en esa oportunidad Gareca.

Polémica de Loyola: pierden todos

Agregó que “la selección debería ser algo prioritario para cada país, sin invadir en todo lo que tenga que ver con los intereses del club. Uno puede proyectarse, sabemos que los clubes compiten a nivel internacional”.

Sobre la misma, Gareca sentenció que “en ese caso no me interesaría sacarles jugadores al club que disponga de Copa Sudamericana o Copa Libertadores. A mí me interesa que los jugadores compitan a nivel internacional”.

Loyola se perdió el partido de Huachipato contra Gremio: Gareca había manifestado en febrero que su idea es que eso no pasara.

De esta forma, y respecto a estas últimas declaraciones de febrero, el Tigre se pisó la cola y no es un misterio que en Huachipato se sintieron perjudicados, aún por determinar las versiones oficiales del club y la selección sobre el caso.

A fin de cuentas, el mayor y gran perjudicado fue Loyola, que quedó en medio de los dos jefes: Gareca y Huachipato, con motivaciones distintas. Además, el jugador de 23 se perdió la oportunidad de sumar experiencia contra Gremio en el estadio CAP por Copa Libertadores.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Paraguay?

La Roja de Ricardo Gareca enfrentará a Paraguay, en el único amistoso previo a Copa América, el martes 11 de junio desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.