El inicio de los trabajos de la selección chilena de cara al amistoso contra Paraguay y la Copa América 2024 encontraron la polémica en los hombros de Felipe Loyola. El polifuncional jugador de Huachipato se perderá el trascendental partido pendiente de los acereros contra Gremio por el cierre de la fase de grupos de Copa Libertadores.

Huachipato solicitó permiso especial para el jugador, considerando además que Alexis Sánchez se integrará más tarde, pero Ricardo Gareca no autorizó a Loyola para estar con Huachipato ante Gremio.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello manifestó: “¿saben cuál es mi teoría? Que hasta el miércoles en la tarde, Loyola venía porque Huachipato se daba por eliminado, pero al ganarle a Estudiantes cambió todo. Ya no va a vender a Montes, ya no va a vender a Gazzolo”.

“Entonces ahí le recuerdan a Loyola no iba a jugar contra Gremio y ahora sí quiere jugar contra Gremio. Y Gareca le dijo que no… usted me dijo que venía”, complementa King Kong.

La hipótesis; las dudas de Guarello por el caso Loyola en La Roja

Complementa que “en el fondo lo que debe haber molestado a Gareca es que lo llamen cinco días antes para decirle que no va. Los otros (Alexis) deben haber arreglado un mes antes y lo que deberían haber hecho en Huachipato es decirle a Gareca: si le llegamos a ganar a Estudiantes lo vamos a necesitar contra Gremio”.

añade que “esto es una mera especulación, no conocemos la cronología de los hechos, lamentablemente los estamentos del fútbol no tienden a ser transparentes. Sería bueno que Huachipato dijera lo pedimos tal día, Y la gente de la selección, esto fue así”.

Así las cosas, JCG exige que ojalá tanto Huachipato como La Roja dieran a conocer sus versiones oficiales de los hechos, sobre todo para tener en consideración a futuro cómo se resolverán estos hechos en el proceso de Gareca.

Guarello aborda la polémica de Loyola, Huachipato y la selección chilena.

“Huachipato después después de ganarle a Estudiantes, le volvió el internet a Victoriano Cerda… Habían echado al técnico y nadie sabía nada. Huachipato estaba tirado. Gazzolo iba a Católica, Loyola a Colo Colo, Montes a la U, Rodríguez no sé dónde . Estaban vendiendo todos los jugadores, pero le ganan a Estudiantes y se acuerdan de ser una institución seria”, expone.

Guarello sentencia que “por eso me gustaría escuchar las versiones de Huachipato y de la selección chilena. Me gustaría saber cómo se negoció esto. Capaz que Gareca se enteró el domingo por la noche. No puede ser que Gareca tenga doble brasero para Alexis, algunos y otros no. Y tampoco puede ser que Huachipato informe a última hora. Todas esas circunstancias no las conocemos”.