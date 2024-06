Su primera polémica al mando de la selección chilena vive el entrenador Ricardo Gareca, quien es criticado por no dejar jugar a Felipe Loyola el partido clave de Huachipato ante Gremio por la Copa Libertadores.

Los acereros se juegan este martes el paso a los octavos de final del certamen internacional, y no podrán contar con el lateral derecho, debido a que no le dio permiso el Tigre, quien lo quiere en Juan Pinto Durán.

La decisión no le gustó para nada a Patricio Yáñez, quien se fue en picada contra el DT, porque fue duro con Loyola pero no así con Alexis Sánchez, quien vive días de vacaciones.

La rabia del Pato Yáñez

El comentarista fue duro en su análisis en radio Agricultura, porque señaló que Ricardo Gareca tendría que haber tenido ley pareja con todo el plantel y no haber hecho diferencia, como con Alexis.

“Yo lo encuentro mal. Que le den permiso a jugadores para tomarse vacaciones y no le den permiso a un jugador que tiene un partido en el día de hoy que es tremendamente importante, considero que es una falta de criterio del técnico”, dijo el ex seleccionado nacional.

Felipe Loyola es uno de los citados de Gareca.

“Te doy permiso, te doy tres días de vacaciones, anda a ver a tu familia y no para un futbolista que quiere jugar hoy, y que se está jugando el paso en la Copa Libertadores de América, lo encuentro nada que ver”, agregó.

Para cerrar, Patricio Yáñez indicó que “acá se equivoca Gareca, si dice me llegan todos el día lunes, y no unos el jueves y otros el viernes… Lo encuentro malo, negativo, si quieres marcar la cancha hazlo con todos, no con Loyola, no le marques la cancha a Loyola, marcasela a Alexis. Para mí es la primera caída que tiene Gareca. Es un permiso para un jugador que tiene un partido, no para alguien que se quiere tirar las que te dije”.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs Paraguay en partido amistoso?

El partido amistoso previo a la Copa América entre Chile y Paraguay se jugará este martes 11 de junio, a partir de las 20:00 horas en el estadio Nacional.

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.