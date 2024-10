El ex central de la Roja recalcó que el ritmo del futbol chileno no es el mismo que en selección y reveló tres nombres para ocupar su puesto.

Fernando Zampedri se transformó en el nuevo goleador histórico de Universidad Católica. El Toro marcó el único tanto cruzado en el clásico universitario y llegó a los 119 anotaciones, lo que supera el registro de Rodrigo Barrera.

Por lo mismo, el delantero de 36 años suma argumentos más que suficientes para ser llamado a la selección chilena. A partir de diciembre ya podrá iniciar los trámites y llegaría con lo justo para jugar en la fecha de marzo.

Sin embargo, desde la Roja todavía no hay certeza sobre este llamado. Incluso un ex seleccionado recalcó que a pesar de su récord, todavía no tiene el nivel necesario para jugar en el equipo de todos. Por lo que se negó a una posible citación de Ricardo Gareca.

Rafa Olarra no quiere a Zampedri en la Roja

“Zampedri me encanta, pero son distintos ritmos. El fútbol chileno es distinto al nivel de la selección. No se dejen llevar por este récord. Es un jugador de área y está muy bien. Pero a nivel de selección es muy distinto”, indicó Rafael Olara en el programa ESPN F Show.

Incluso el medallista de bronce en Sidney 2000 recalcó que hay al menos tres delanteros mejores en su puesto. “Antes de pensar en Zampedri está Eduardo Vargas, Barticciotto y Damián Pizarro. Para marzo cualquiera de estos tres podría ser titular. Las diferencias son distintas a nivel de selecciones. Son los mejores defensas, es muy distinto a lo que pasa acá en Chile”, sentenció.

Cabe consignar que la próxima fecha de Eliminatorias será en noviembre y Chile visita a Perú el 15/11 y luego el 19/11 cierra el año de clasificatorias ante Venezuela en el Estadio Nacional.